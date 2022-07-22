طريقة عمل همبرجر بدون دهون وهمبرجر السالمون الروبيان

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الهمبرجر هو أحد الأكلات المنتشرة بشكل وابع وكبير فى كافة دول العالم، لكن هل قمت بتجربة البرجر بطرق واطعمة مختلفة من قبل، اليكي طريقة عمل الهمبرجر السالمون والمايونيو الروبيان. مكونات السالمون والمايونيز الروبيات: 1 ملعقة صغيرة صوص الدقوس أو التوباسكو.

150 جرام فيليه السالمون المدخن.

25 عود سوريمي.

زيت زيتون.

500 جرام فيليه سالمون طازج.

ملح.

فلفل أبيض.

150 جرام روبيان. مكونات المايونيز: 1 كوب ونص زيت عباد الشمس.

1 ملعقة صغيرة عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة معجون المسترد.

صفار بيضتين.

ربع كوب ماء مثلج.

1 ملعقة صغيرة خل. مكونات مايونيز الروبيان: ربع كوب روبيان مطبوخ مهروس.

1 ملعقة كبيرة شبت مقطعة ناعما.

نص كوب مايونيز.

1 ملعقة كبيرة صوص الدقوس أو التوباسكو. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع خليط البرجر وفرمها جيداً وتشكيلها على شكل أقراص برجر باليد نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت وتسخينه على نار متوسطة وتقليبه حتي يتم تسويته على الجهتان وتغير لونها إلي الذهبي. طريقة تحضير المايونيز: نقوم بإحضار وعاء ووضع جميع مكونات المايونيز وإضافة الزيت وتقليبه حتي يصبح خليط ناعم حتي يصبح خليط المايونيز متامسك ويطفو الزيت على وجه المايونيز. وفي حالة تكاثيف المايونيز نقوم بتخفيف بالماء البارد حتي يصبح القوام المناسب إليكي ويصبح المايونيز الروبيان بنفس الطريقة. نقوم بإحضار خبز البرجر ودهنه بالمايونيز وإضافة الخضار، والمخللات ووضع البرجر وتقديمه بجانب صوص المايونيز الروبيان، والبطاطس المشوية. مكونات برجر خال من الدهن: 1 فص ثوم مهروس.

500 جرام لحم مفروم خال من الدهن.

ملح، فلفل أسود.

1 حبة طماطم مقطعة إلي شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ورقة خس.

ربع حبة فلفل أصفر الرومي.

5 حبات فطر.

بصلة مقطعة شرائح.

ربع حبة فلفل أخضر رومي مشوي.

خبز برجر من قمح أحمر.

ربع حبة فلفل أحمر رومي مشوي. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع اللحم المفرومة، والملح، والثوم، والفلفل وتقليبه جيداً وتشكيل الخليط على شكل قرصين. نقوم بإحضار مقلاة ووضع زيت زيتون ووضع قرص من البرجر وتقليبه حتي يغير لونه إلي الذهبي ونقوم بتقليل درجة حرارة حتي تسويته. نقوم بتشويح الفطر داخل المقلاة ودهنه بالزيت ونقوم برفع الفطر من على المقلاة ووضع خبز البرجر وتحميصه في المقلاة. نقوم برص الطماطم، والخس، والبصل، في الخبز ووضع البرجر فوق القطر وتقديم البرجر بالفلفل الرومي المشوي. عمر شويل - جدة طريقة عمل همبرجر بدون دهون وهمبرجر السالمون الروبيان - ثقفني

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