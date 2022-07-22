نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدام الصبار للشعر فوائد لا تنتهي بقدراته الخارقة للعناية بالشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصبار مكون نباتي متعدد الاستخدامات. يقدم الكثير من الفوائد المنشطة لشعرك وفروة رأسك. يُعرف الصبار في جميع أنحاء العالم بقدراته الخارقة للعناية بالبشرة. لكن هذا الجل اللزج يمكن أن يفيد أيضًا صحة الشعر حيث يمكن أن يساعد:

يخفف حكة فروة الرأس والقشرة.

تنظيف الشعر الدهني

تقوية الشعر الهش

حماية الشعر من الشمس

زيادة نمو الشعر

فيما يلي خمسة أسباب تدفعك لإضافة الصبار إلى روتين العناية بشعرك .

خفف من حكة فروة الرأس والقشرة

حوالي 50 بالمائة من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من قشرة الرأس . يعاني الكثير من الأشخاص أيضًا من الحكة أو الاحمرار أو تقشر فروة الرأس. على الرغم من أنه ليس علاجًا شاملاً، إلا أنه قد يساعد في تخفيف هذه الأعراض بفضل خصائصه المضادة للالتهابات . هناك أيضًا فرصة للمساعدة في تهدئة بقع الأكزيما الجافة على فروة الرأس.

لمعلوماتك : قد لا يعمل الصبار في جميع الحالات التي تسبب جفاف الجلد أو التقشر أو الحكة. ولكن نظرًا لأنه لطيف جدًا على الجلد، فلن تؤذي المحاولة. فقط تأكد من أن طبيب الجلدية الخاص بك يقول أنه لا بأس قبل استخدامه.

تنظيف الشعر الدهني

تَدعي الكثير من المنتجات أنها توفر تنظيفًا عميقًا لأنواع الشعر الدهني. لكن للأسف، يمكن أن يتسبب الكثير من هذه المنتجات في جفاف شعرك أو إتلافه. هذا ليس هو الحال مع الصبار. تزيل عوامله المضادة للبكتيريا الزيوت دون مهاجمة الشعيرات الفعلية.

يمكن أن تكون المنتجات التي تحتوي على الصبار رائعة إذا كان شعرك يتراكم عليه الكثير من الزيوت. يمكنك استخدامه كل يوم للحفاظ على قوة شعرك. بالحديث عن هذا الموضوع…

تقوية الشعر الهش

الصبار غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة لشعرك. يحتوي على كنز من المغذيات الدقيقة مثل:

حمض الفوليك

فيتامين سي

فيتامين هـ

فيتامين ب 12

فيتامين أ (بيتا كاروتين)

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019، تلعب هذه المواد دورًا في دوران الخلايا ويمكن أن تقلل من خطر تساقط الشعر. هناك أيضًا فرصة أن يمنحك الصبار شعرًا أكثر لمعانًا وسمكًا وأقوى. ومع ذلك، ينقسم العلم حول ما إذا كان الصبار يمكنه بالفعل إصلاح الشعر التالف .

حماية الشعر من الشمس

يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تحرم شعرك من لمعانه الطبيعي بينما تجعله ضعيف للغاية. يعتقد بعض الأشخاص أن الألوفيرا يمكن أن يحمي شعرك من هذه الأشعة، ولكن بحثنا عن نظريات لدعم هذه الأقاويل في ثقفني ولكننا لم نجد الكثير.

ولكن نبات الصبار رخيص وخالي من المخاطر. لذلك، حتى لو لم تستطيعي حماية %100 لشعرك من الشمس، فقد لا يزال الأمر يستحق التجربة.

زيادة نمو الشعر

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الصبار يساعد على نمو الشعر. تشير الأدلة العلمية المحدودة إلى محتواه من مضادات الأكسدة باعتباره قادرًا على إصلاح وإعادة نمو الشعر. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى مزيد من الأدلة لنقولها على وجه اليقين.