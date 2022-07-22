ميلك شيك أوريو المثلج اللذيذ والشهي في المنزل كالجاهز، نحن الآن في فصل الصيف التي تكثر فيه المشروبات الباردة، فإن المشروبات الباردة تجعلنا نشعر بالانتعاش، كما أن العديد من الكبار والصغار يتناولون المثلجات والمشروبات الباردة بالمحلات، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة لعمل المشروبات الباردة والمثلجات بالمنزل كالجاهزة، حيث تريد الأمهات الحفاظ علي صحة أبنائهم من الإصابة بأي مرض بسبب مشروبات الشارع، كما يمكن للأمهات أن تستخدم هذا المشروب لوضع فواكهه صحية مفيدة به، فأغلب الأطفال يعشقون تناول ميلك شيك أوريو المثلج لذلك يمكن تحضيره بأكثر من نكهة، لذلك سوف نوضح من خلال مقال اليوم مقادير عمل مشروب أوريو المثلج بالمنزل، وطريقة القيام بتحضيره في دقائق خطوة خطوة.

ميلك شيك أوريو المثلج اللذيذ

هناك مكونات طبيعية لذيذة متوفرة في أي منزل تمكننا من تحضيره بسهولة في المنزل، فإن مكونات تحضيره تكون كالتالي:

نقوم بإعداد وتجهيز عدد 10 قطع بسكوت من أوريو.

نأخذ من أيس كريم الشكولاتة عدد ثلاث ملاعق كبيرة تناسب الكمية.

ونحضر كمية من الحليب المثلج مقدارها نصف كوب أو يمكن أن نأخذ من الحليب غير المثلج نصف كوب مع إحضار عدد مناسب من مكعبات الثلج.

نأخذ رشة من نكهة الفانيليا.

نحضر بعض المكونات لاستخدمها في التزيين مثل بسكوت أوريو والنوتيلا و أيس كريم شكولاته و صوص الكراميل.

طريقة تحضير المشروب المثلج في المنزل

هناك عدة خطوات سهلة وسريعة تمكننا من تحضيره في المنزل، فإن الخطوات تكون كالأتي: