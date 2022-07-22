وصفة لإعداد صوص الكراميل للفشار، عند سماع أفضل المقرمشات التي يفضل جميع الأطفال والكبار تناولها نجد أن الفشار تصدر أفضل أنواع المسليات، حيث أنه من المسليات ذات الطعم المميز والخفيف، كما يمكن تناوله كوجبة خفيفة بدلاً من تناول العشاء ليلا عند متبعي نظام الدايت، ويعتبر من أكثر المسليات التي يطلبها الجميع عند مشاهدة التليفزيون أو الذهاب إلى السينما لمشاهدة الأفلام، فهو يحتوي على عناصر غذائية صحية للجسم، وخاصة عند وضع الكراميل على الفشار، حيث يصبح طعمه مميز ولذيذ وشهي، ويفضل الجميع تناوله، لذلك نجد أن الأمهات تبحث عن طريقة عمل الكراميل للفشار.

وصفة لإعداد صوص الكراميل للفشار اللذيذ في المنزل

يضاف صوص الكراميل لمختلف أنواع الحلويات، فهو مميز في الطعم ويزيد من جمال طعم الحلويات، ويطلبه الأطفال بكثرة من الأمهات لذلك تحرص الأمهات على إضافته للحلويات، ولكن طريقة تحضيره في المنزل تحتاج إلى تكات حتى لا يحترق، وخاصة عند إضافته للفشار، لذلك يمكن عمله في المنزل بكل سهولة في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.

مكونات صوص الكراميل للفشار

كوب من السكر.

ملعقتين من العسل الأبيض.

فانيليا.

نصف كوب من الزبدة.

فشار.

طريقة عمل صوص الكراميل

تختلف طرق تحضير الفشار، حيث يمكن تحضيره سادة بدون أي إضافات أو يمكن إضافة إليه أي أنواع من الأطعمة المختلفة، أو إضافة صوص الكراميل، ويعتبر الفشار بصوص الكراميل من أفضل الأنواع التي يطلبها الكثير، لذلك تحرص الأمهات على البحث عن طريقة عمله، لتحضيره وتقديمه لأفراد أسرتها، كما أن طريقة تحضيره بسيطة وسهلة وتتمثل في إتباع الآتي.