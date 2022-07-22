كرات البطاطس باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وروعة

كرات البطاطس باللحمة المفرومة ، من الأكلات المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي، واللذيذة والشهية أيضًا، وهي من الوجبات الرئيسية، حيث تعد وجبة غذائية متكاملة، نظرًا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، فهي تعد وجبة مغذية ومفيدة وصحية، ويمكنكم تقديمها مع الصوص المفضل أو تناولها بالخبز مثل خبز الطاسة، كما تفضل الكثير من ربات البيوت تحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتهم، وهي سهلة التحضير، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، وشكلها الخرافة، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات البطاطس باللحمة المفرومة بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات كرات البطاطس باللحمة المفرومة

تتكون كرات البطاطس باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مكونات كرات اللحم

400 جم لحم مفروم.

حبة بصلة كبيرة مبشورة.

3 فصوص ثوم كبير الحجم مبشور.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط.

بيضة.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

4 ملاعق كبيرة من زيت عباد الشمس.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

زيت عباد الشمس للقلي.

مقادير كرات البطاطس

كجم بطاطس.

50 جم زبدة.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

100 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلًا من شرائها).

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

زيت عباد الشمس للقلي.

مقادير الوجه

نصف كوب دقيق.

كوب بقسماط.

2 بيضة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كرات البطاطس باللحمة المفرومة بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نغسل البطاطس جيدًا بالماء.

ثم نحضر حلة ونضيف إليها البطاطس ولتر ماء، ثم نضع الحلة على النار ونتركها حتى ينضح.

ثم نحضر كرات اللحم، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه اللحم المفروم والبصل المبشور والثوم المبشور والملح والفلفل الأسود والبابريكا والبقسماط والزيت النباتي والبيضة، ثم نخلط جيدًا باليد حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف البقدونس المفروم ناعم ونخلط جيدًا باليد حتى يتجانس الخليط.

ثم ندهن اليد بزيت عباد الشمش ونشكل خلطة اللحم إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت عباد الشمس، ثم نقلي فيه كرات اللحم من الجهتين ونتركها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

بعد ذلك نرفع كرات اللحم من المقلاة.

ثم نرفع البطاطس من على النار بعد نضجه.

ثم نقشره ونضعه في وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة ونهرسه جيدًا.

بعد ذلك نضيف إليه الملح والفلفل الأسود والجبنة الموزاريلا، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم نضيف البقدونس المفروم ناعم ونخلط جيدًا.

ثم نشكل كرات البطاطس باللحم، نأخذ مقدار من البطاطس المهروس، ثم نشكله إلى كرة، ثم نفردها باليد، ثم نضع فوقها كرة من اللحم المقلي، ثم نغلق كرة البطاطس باللحم جيدًا.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض والملح ونخفق جيدًا.

ثم نغمس كل كرة في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط.

ثم نضع حلة على نار عالية، ثم نضع فيها زيت غزير من عباد الشمش ونتركه حتى يسخن، ثم نقلي فيه كرات البطاطس باللحم ونتركهم حتى يكتسبوا لونًا ذهبيًا.

بعد ذلك نرفع الكرات من على النار.

ثم نقدم كرات البطاطس باللحمة المفرومة في طبق التقديم مع المايونيز والكاتشب.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المايونيز

المقادير

3 أكواب من الزيت النباتي.

2 كوب من الحليب.

5 قطع جبنة مثلثات أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من صوص المستردة.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير