نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة السكر الملونة الرائعة لتزيين الكيك والحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة السكر الملونة ، تعد الكيكة نوع من أنواع الحلويات الأكثر استخداما بين كافة الأفراد، نظرا لأنها الرفيق والشريك الأساسي في الأوقات المتنوعة سواء السهرات العائلية أو الحفلات وأعياد الميلاد، ويرجع السبب وراء ذلك لسهولة تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل بالإضافة إلى إمكانية تزيينها وتقديمها بنكهات متنوعة، وكل ذلك يحتاج إلى استخدام عجينة السكر الأكثر تفضيلا للأطفال لامكانية تشكيلها بكل سهولة وأيضا لامكانية صنعها في المنزل بمكونات بسيطة.

طريقة عمل عجينة السكر

تتميز عجينة السكر بالسهولة في إعدادها بألوان مختلفة وتشكيلها على هيئة رسومات ملفتة ومبهجة للاطفال، سواء كانت على أشكال الفواكه بأنواعها المختلفة أو رسومات الكرتون المتنوعة، وأكثر ما يميز عجينة السكر أنه يمكن عملها قطعة واحدة صلبة لتزيين وتغطية الكيك ككل أو لينة لاستخدامها في عمل الأشكال المتنوعة.

ويمكن تحضير عجينة السكر عن طريق إحضار المكونات التالية :

4 أكواب من السكر البودرة.

2 معلقة كبيرة من النشا.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

معلقة من الفانيليا.

ألوان طعام متنوعة.

خطوات تحضير عجينة السكر

في إناء التحضير يوضع السكر البودرة مع الزبدة ويخلط الجميع جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

تضاف الفانيليا إلى السكر البودرة والزبدة، ويخلط الجميع مرة أخرى باستخدام المضرب.

يوضع لون الطعام حسب اللون المرغوب به في الطبق ويمكن تقسيم العجينة إلى أقسام عديدة واستخدام أكثر من لون لعمل رسومات عديدة، ويقلب اللون في العجينة باستخدام المضرب أيضا.

توضع كافة المكونات المخلوطة في إناء مناسب وتدخل إلى الثلاجة لمدة دقائق حتى تتماسك جيدا وتصبح سهلة في التشكيل.

يخرج الخليط من الثلاجة وتقطع العجينة على حسب الرغبة لتشكيلها.

يحضر قالب الكيك الذي تم إعداده لتزيينه باستخدام عجينة السكر وتترك لتهدأ.

يمكن أن تحفظ عجينة السكر الزائدة بعد لفها بورق استرتش في التلاجه لفترة من الوقت تصل إلى أسبوع لاستخدامها، أو في الفريزر لمدة ستة أشهر.