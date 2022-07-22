نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخدام الصبار للشعر.. وزراعته في المنزل كم تستغرق؟ وهل للصبار أضرار على البشرة أو الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك العثور على جل الصبار في مجموعة كبيرة من منتجات العناية بالبشرة والشعر. الشامبو والبلسم وماسكات الشعر وبخاخات الحماية، سمها ما شئت. بينما يمكنك شراء هلام أو جل الصبار لشعرك في المتجر أو إحدى الصيدليات قد تستطيعي صنعه في المنزل. النبات نفسه قوي ويسهل نموه حتى في المساحات الصغيرة. بمجرد أن ينضج (حوالي 3 سنوات)، يمكنك انتزاع الأوراق واستخراج الجل منه.

استخدمي سكينًا حادًا لقطع أحد الأوراق السفلية للنبات.

اقطعي الطرف المدبب من الورقة.

ضعي الورقة في وضع مستقيم في وعاء لمدة 10 دقائق تقريبًا.

اقطعي كل الحواف المسننة للورقة.

باستخدام السكين أو مقشرة الخضار، قم بإزالة الجزء العلوي من الورقة.

استخدمي سكينًا أو ملعقة لكشط جل الصبار الذي يشبه الهلام من الورقة.

قطعي الجل إلى مكعبات لتسهيل التخزين.

يمكن أن يصلح الجل لمدة أسبوع تقريبًا إذا قمتي بتخزينه في الثلاجة داخل علبة محكمة الإغلاق. إذا كنت تستخدم جل الصبار لشعرك بانتظام، فستتمكنين ببساطة من قص ورقة جديدة من النبات كلما احتجت إلى المزيد.

كيفية صنع ماسك للشعر بنفسك

بدلاً من إنفاق الريالات يمكنك بسهولة صنع ماسك الشعر الصبار في المنزل. إليك الطريقة!

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

اعملى على مضاعفة هذه الكميات إذا كان لديك شعر طويل أو كثيف.

لعمل ماسك للشعر بالصبار:

قلّبي جل الصبار وزيت جوز الهند معًا. ضعي العجينة على شعرك وابدأي من الجذور واتجهي للخارج حتى الأطراف. بمجرد ترغية الماسك، مشطي شعرك بمشط واسع الأسنان لضمان توزيعه بشكل متساوٍ. ارتدي قبعة استحمام، ثم لفي رأسك بمنشفة دافئة لمنع شعرك من الجفاف في منتصف العلاج. اتركه لمدة 30-60 دقيقة. يشطف جيدا بالماء الفاتر. أتبعيه باستخدام الشامبو والبلسم المعتاد . كرري العملية مرة كل أسبوع بدلًا من ترطيب شعرك بالبلسم فقط للحصول على أقصى فائدة.

ما هي مخاطر استخدام الصبار للشعر؟

الحساسية من الصبار نادرة، لكنها يمكن أن تحدث. توقفي عن استخدام جل الصبار في أسرع وقت ممكن إذا أصبحت بشرتك:

حمراء

تشعرين بالحكة الشديدة

منتفخة

ملتهبة

تحققي دائمًا من قائمة مكونات المنتج للتأكد من عدم احتوائه على أي مواد مهيجة مثل الأصباغ والعطور وما إلى ذلك. تحققي للتأكد من أن الصبار هو أول مكون مدرج على الملصق وإذا كانت هناك مجموعة من المكونات الأخرى التي لا يمكنك نطقها، فانتقلي إلى منتج مختلف.

يقدم الصبار الكثير من الامتيازات لبشرتك وشعرك. قد يساعد في تقليل حكة فروة الرأس، وتعزيز اللمعان، وتنظيف الدهون أو الزيوت، وتقوية الشعر الهش. يمكنك العثور على الصبار في الكثير من منتجات الشعر التجارية. يمكنك أيضًا زراعة الصبار في المنزل واستخدامه.