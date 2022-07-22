كيفية تحضير العجة المصرية بمكونات بسيطة ومذاق شهى

كيفية تحضير العجة المصرية بالبيض تعتبر من الاكلات الشعبية الشهية القديمة والمشهورة والمتعارف عليها بالأخص فى مصر على نطاق واسع حيث تعتبر العجة من الوجبات الخفيفة الشهية الجانبية ذات المذاق المميز، حيث تعتمد العجة في تحضيرها على خفق البيض مع إضافة أنواع مختلفة من الخضار والدقيق، حيث تختلف فى طريقة اعدادها من دولة الى اخرى، فقد تختلف فى مكوناتها او طريقة اعدادها، حيث تعمل كثير من السيدات على صنعها كوجبة أفطار او عشاء لأنها وجبة مغذية وخفيفة على المعدة، حيث أنها من الوجبات التى يحبها ويفضلها الكبار والصغار وذلك لطعمها الشهي، حيث أنها من الاكلات السهلة السريعة فى تحضيرها لا تأخذ وقت ولا مجهود وغير ومكلفة، حيث أنها بسيطة فى تنفيذها وذلك بتباع الخوات وتطبيقها لكى تحصلي على ألذ طبق عجة كما يمكن التعرف على طريقة عمل الشكشوكة السعودية وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن كيفية تحضير العجة المصرية بالبيض.

كيفية تحضير العجة المصرية بالبيض

المقادير

5 حبات بيض كبيرة الحجم.

1 رابطة بقدونس مفرومة.

1/4 رابطة شبت اخضر مفروم.

2 حبة طماطم مفرومين.

1 حبة بصل مفروم.

4 فصوص ثوم مقطعة شرائح صغيرة.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 قرن فلفل رومي اخضر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

خطوات عمل العجة المصرية

القيام باحضار مقلاة على نار متوسطة بها كمية من زيت الذرة وتضاف إليها كمية البصل المفروم وتقلَب قليلا حتى يذبل البصل قليلا. ثم يضاف الفلفل الأخضر الرومي المفروم ويقلب جيدا مع البصل حتى يذبل. يتم أضافه الطماطم المفرومة ويقلب الخليط جيدا وتترك على نار متوسطة حتى تنضج المكونات تماما لعدة دقائق. القيام برفع المكونات عن النار وتترك جانبا حتى تبرد تماما. يتم متابعة عملية تحضير العجة بعد ان تبرد المكونات. ثم يضاف البيض الى المكونات ويخفق جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها. القيام باضافة الملح والفلفل الأسود والكمون المطحون وتخلط المكونات مرة أخرى جيدا. ثم يضاف كمية الدقيق ونخلط من جديد ليختلط الدقيق مع باقي المكونات وتمتزج مع بعضها البعض. يتم أضافه البقدونس والشبت المفروم ونخلط المكونات مع بعضها جيدا. ثم أضافه ملعقة البيكنج بودر وتخلَط المكونات مع بعضها حتى يتكون خليط متجانس.

طريقة تسوية العجة