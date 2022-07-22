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طريقة عمل كفته الحاتي المشوية، كفتة الحاتي من الذ و اجمل الوجبات الغذائية التي يحبها الكبير و الصغير ولكن ما السر الذي تفعله المطاعم ولا تفعله ربات البيوت هناك طرق كثيرة سنتاولها فسجلي هذا المقال لتصنعي افضل كفتة بمنزلك. طريقة عمل كفته الحاتي المشوية المقادير : كيلو لحمة مفرومة و معه ١٠٠ جرام دهن يفرم مع اللحمة.

٢ بصلة مفرومة طريقة.

١ معلقة نشا.

ملح و فلفل و ثوم بودر و بصل بودر و بهارات لحمة و قرفة و بشر من جوزة الطيب.

و ستحتاج أيضا:

و ستحتاج أيضا: مية بصل.

وملعقتان صلصة طماطم.

٢ معلقة خل أبيض.

١ معلقة سكر كبيرة. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بوضع اللحمة مع الدهن و البصل و النشا و التوابل و تفرم جيدا في الكبة حتي تمتزج معا، ثم نتركها في الثلاجة لمدة ساعة علي الاقل. نقوم بوضع مية البصل و الصلصة و السكر و الخل في وعاء عميق و نقوم بخلطهم جيدا، ثم نحضر اسياخ الكفتة و ندهن ايدينا بالخليط السابق ثم نصبت اللحمة علي الاسياخ حتي نتخلص من الكمية كلها، نضع الكفتة علي الفحم و نقوم بتقليبها حتي تتم تسويتها تماما. وصفة أخري لعمل الكفتة المشوية بالبرغل المقادير: ١ كيلو لحمة مفرومة مع ربع كيلو ليه ضاني

٢ بصلة متوسطة.

ربع برغل ناعم.

ملح و فلفل أسود.

١معلقة صغيرة سكر.

١ معلقة كبيرة بيكينج بودر.

رشة من جوزة الطيب. خطوات تحضير وصفة الكفتة اولا نغسل البرغل و نقوم بتصفيته جيدا، ثم نصفي البصل من الماء جيدا و نضع الماء علي اللحمة مع الملح و الفلفل و السكر و البيكينج بودر و جوزة الطيب، ثم نقوم بخلطهم سويا لمدة ١٠ دقائق نقوم بإحضار مية البصل و نضعها مع معلقة زيت و نمسح بها علي الاسياخ و نمسح يدنا أيضا بماء البصل ثم نبدأ تصبيع الكفتة، ثم نقوم برص الكفتة علي الشواية مع تقليبها بين الحين و الآخر حتي تنضج تماما و تأخذ لون التحمير. فوائد تناول الكفتة المشوية في البيت سريعة الهضم لا تتعب المعدة ، غنية بالبروتين مما يجعل فائدتها أكبر للجسم و خصوصا جسم الأطفال لأنها تقوم بدعم العضلات و تقوم بدعم الجسم بحمض الاميني بيها الأنين و هو مسئول عن مركب الكارنوزين في الجسم و تمنع الجسم من فقر الدم و أيضا مفيدة لمن يقومون بأتباع الانظمة الغذائية و الدايت عمر شويل - جدة بمكونات إقتصادية اصنعي بنفسك كفته الحاتي المشوية مثل الجاهزة بالمطاعم - ثقفني

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