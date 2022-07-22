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يعد غزل البنات من أشهى الحلويات وأكثر شعبية لدى الأطفال بمختلف أعمارهم، حيث كان الباعة الجائلون يطوفون به قديماً في الشوارع جاهزاً لبيعه وخاصةً لفئات البنات، أو يتم عمله بواسطة ماكينات مخصصة لذلك في النوادي ومختلف الأماكن العامة، إلا أنه ظهرت مؤخراً بعض الطرق التي يمكن ابتاعها بهدف صنعه في المنزل، بدون استخدام أي ماكينة أو حتى من خلال استخدام الخلاط، مما يجعل مهمة صناعته سهلة لربات المنزل، وبما يوفر المال والجهد، ويجعله متاحاً في أي وقت طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط المكونات كوب وربع من السكر.

بضع نقاط من ألوان طبيعية (وفقاً للدرجة التي تفضلينها سواء أحمر أو زهري أو أزرق).

عدد من الملاعق أو العيدان الخشبية.

مجموعة من أوعية طعام مناسبة الحجم.

نقطتين من نكهة غذائي (ويفضل أن يكون سائلاً بدلاً من كونه بودرة). طريقة صنع غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط في وعاء مناسب، قومي بخلط مقدار السكر مع بضع قطرات من الصبغة أو لون الطعام الذي تفضلينه، (ومن الأفضل أن تقومي بطحن كمية السكر في المطحنة ليتحول إلى بودرة).

قومي بتقليب السكر ولون الطعام باستمرار باستخدام أصابعك، إلى أن تصبح كل حبيبات السكر بنفس درجة لون الطعام الذي تستخدمينه.

ضيفي النكهة الغذائي إلى السكر الملون، وإستمري بالتقليب بأصابعك حتى تتجانس المكونات معاً.

قومي بنقل المكونات إلى وعاء آخر، وضعيه على نار متوسطة، وابدئي بتحريك المكونات باستخدام الملعقة الخشبية جيداً، إلى أن يصبح السكر كراميل ذو قوام سائل.

أحضري وعاء آخر مختلف عالي الارتفاع، ثم ضعيه على نار متوسطة حتى يسخن قليلاً.

ثم خذي كمية بسيطة من السكر المكرمل، ونحرك الملعقة الخشبية على حواف الوعاء بحركات دائرية، حتى تتشكل خيوط رفيعة من غزل البنات.

أعيدي تكرار تلك العملية إلى أن تتكون كرة من خيوط غزل البنات، لتتشكل الكرة بالحجم الذي ترغبينه.

واحرصي عزيزتي على أن تستخدمي أوعية طعام غير قابلة للالتصاق، ليسهل مهمة تكوين خيوط غزل البنات، كما عليك استخدام قفازات في حال مزج حبيبات السكر مع لون الطعام والمنكه الغذائي. عمر شويل - جدة بكوب سكر طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط بطعم يجنن احلي من الجاهز - ثقفني

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