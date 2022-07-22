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طريقة عمل البسبوسة الناعمة، البسبوسة احد اهم الاطباق الشرقية المصرية المعروفة حول العالم فهي معروفة بحلاوة طعمها، لكن تواجهة الكثير من السيدات معاناة في تحضير البسبوسة رغم انها بسيطة للغاية إلا ان بها بعض الخطوات التي قد تفسدها وتحتاج ايضا البسبوسة الي التركيز في تفصيلها للحصول علي بسبوسة ممتازة مثل التي تقوم المحلات بفعلها، فالبسبوسة مكونها الاساسي هو السميد الذي له دور مهم جدا في تنظيم سكر الدم ويحتوي ايضا على المغنيسيوم والحديد والفولات وفيتامين (ب) ويعمل علي مقاومة الشيخوخة ويعزز من صحة القلب وغيرها من الفوائد. طريقة عمل البسبوسة الناعمة مقادير البسبوسة الناعمة : ٣ كوب سميد

٣/٤ كوب سمنة

٣/٤ كوب لبن

معلقة كبيرة بيكينج بودر

رشة ملح

ربع كوب جوز هند (حسب الرغبة)

ربع كوب سكر

معلقتين كبار عسل نحل او شربات ثقيل طريقة تحضير الشربات : كوب وربع سكر.

كوب وربع ماء.

نصف ليمونة.

نضيف الكوب وربع سكر و الكوب وربع ماء على النار ثم نقوم بالتقليب جيداً.

يترك الخليط حتي يغلي لمدة من ٥-٧ دقائق

نضع بعض عصرات الليمون اللي الخليط ونقلبه . خطوات عمل البسبوسة الناعمة : نصع كل المكونات معا لينتج لنا خليط متماسك . نقوم بفرده في صنية متوسطة الحجم غير لاصقة او نقم بدهن الصنية بقطعة صغيرة من السمن ثن نفرد البسبوسة بها جيدا ندخلها الفرن علي درجة حرارة ٢٠٠ لمدة من ٧- ١٠ دقاىق على حسب الفرن . عند خروجها ساخنة نصع عليها الشربات البارد الخفيف نغطي به البسبوسة تماما ثم تغطي الصنية لمدة ٥ دقائق تقريبا كي تتشرب. ثم تقطع و تقدم مع قليل من المكسرات وبالهنا. أسرار لنجاح البسبوسة تابعي التالي: اختيار نوع سميد جيد ويجعل الوصفة لها طعم مميز. يمكنك استبدال العسل الابيض بعسل الجلوكوز او عسل السيرب حسب المتوفر لديكي. يمكنك الاستغناء عن جوز الهند ويفضل ان وضع يضع طازجاً. استخدام السمنة البلدي او سمنة لها طعم لذيذ بدلا من استخدام نوع يغير طعم البسبوسة . استخدمي نوع سكر ابيض. استخدام زيت نباتي ليجعل البسبوسة طرية ولها لمعة. عمر شويل - جدة بمكونات بسيطة أصنعي صينية بسبوسة ناعمة ومكرملة زي الجاهزة في الحلواني - ثقفني

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