أسهل طريقة لتحضير الدوناتس بعجينة قطنية سهلة بدون بيض او حليب بدون ما يشرب نقطة زيت

أسهل طريقة لتحضير الدوناتس هناك الكثير من الحلويات التي اشتهرت في عالم الحلويات في الفترة الأخيرة ومن أحلى وأشهر هذه الحلويات هي الدوناتس تتميز هذه الحلوى اللذيذة بمكوناتها الاقتصادية المتوفرة في جميع المنازل، كما أن عجينتها هشة وطرية قطنية، لذلك يحب الجميع بمختلف الفئات العمرية، كما أنها تزيين بالصوص الشوكولاتة البيضاء أو الدارك التي يعشقها الجميع كما يمكن اضافة سكر بودر عليها سيعطي لها طعم مميز جدًا، لذلك أصبحت من الحلويات الرئيسية في الكثير من المطاعم والمحلات وسنقدم لكم أسرار تحضيره من المنزل.

الدوناتس الهش والخفيف

في البداية سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير الدوناتس الهش والخفيف والطري.

مقادير

3 كوب دقيق.

كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه من الملح.

ملعقة كبيرة زبدة (اختياري).

للتزين حسب الرغبة

شوكولاتة بيضاء.

سكر بودرة.

صوص شوكولاتة دارك.

طريقة تحضير الدوناتس الهش والخفيف

في البداية نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع كوب من الماء الدافئ.

ثم نضيف عليها الخميرة والسكر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يذوب.

بعد ذلك نضيف الزيت والفانيليا ونخلطهم جيداً حتى يذوب مع بعضهم.

نغطي على الخليط ونتركه في مكان دافئ لمدة 10 دقائق حتى يختمر.

في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق ورشة الملح لكي يصبح العجينة هشه من الداخل.

بعد ذلك بشكل تدريجي نقوم بإضافة الدقيق مع المكونات السائلة ونستمر في تقليب الخليط حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط.

ثم نبدأ في العجن باليد لمدة 5 دقائق حتى تصبح عجينة ناعمة وطريه و لينة تلتصق قليلا باليد.

بعد ذلك نضيف الزبدة على العجينة ونقوم بعجنها جيدا حتى يمتزج مع العجينة.

نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لكى تتخمر و يتضاعف حجمها لمدة ساعة على الأقل.

بعد أن تتخمر نقوم برش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ونقوم بفرد عجينة الدوناتس بالنشابة حتى تحصلين على سمك 1 سم للعجينة.