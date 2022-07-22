حلى بارد فاخر بطعم مميز جداً .. طريقة تحضير حلى السميد بالكراميل، نقدم لكم اليوم أحد الحلول الغير تقليدية في وصفات الحلويات المنزلية، فهي تحتوي على مكونات اقتصادية ولا تحتاج إلى بيض أو كريمة ورغم ذلك تتميز بطعم في منتهي الروعة. وصفتنا اليوم حلى بارد إقتصادي عبارة عن حلاوة سميد مع صوص كراميل بطعم مميز جداً، تستطيعين تحضيرها في وقت قليل وبخطوات سهلة للغاية.

طريقة تحضير حلى السميد بالكراميل

المقاديراللازمة لعمل حلاوة السميد:

1 ونصف كوب سميد.

1 ونصف كوب سكر.

ثلث كوب جوز هند.

1 ونصف لتر حليب.

ملعقة صغيرة زبدة.

فانيليا.

بسكويت شاي.

مقادير تحضير الكراميل:

نصف كوب سكر. نصف كوب ماء مغلي. نصف كوب حليب. نصف ملعقة كبيرة نشا. ملعقة كبيرة زبدة. فانيليا.

نقوم بتجهيز حلاوة السميد بإضافة السميد والسكر في قدر مخصص للطبخ ثم نضف الحليب وجوز الهند، نقوم بخلط المكونات على البارد ثم نرفع القدر على نار متوسطة مع التقليب المستمر إلى أن يغلي ويثقل القوام، ثم نضف الزبدة والفانيليا ونخلط مجدداً حتى تذوب الزبدة ويتجانس الخليط ويصبح بقوام ثقيل، نحضر صينية أو قالب مقاس 26 سم ثم نسكب هذا الخليط ونساوي السطح جيداً، وبعدها مباشرة نوزع حبات بسكويت في الخليط على شكل دائرة ثم نبرد القالب عدة ساعات.

حلى السميد بمكونات إقتصادية

نقوم بتجهيز صوص الكراميل بإضافة السكر في إناء مخصص للطبخ ونرفعه على النار حتى يبدأ يتكرمل، ثم نقوم بالتقليب إلى أن يختفي السكر تماماً وبعد ذلك نضف الماء المغلي ونخلط إلى أن يذوب السكر، ثم نضف النشا إلى الحليب ونخلط جيداً حتى يذوب النشا ثم نضف هذا الخليط إلى خليط السكر، وبعد ذلك نخلط جيداً وأثناء الغليان نقوم بإضافة الزبدة والفانيليا ونخلط مجدداً لمدة دقيقتين، إلى أن نحصل على قوام مضبوط ولون ذهبي مميز ثم نضع الكراميل في كوب ونبرده، بعد ذلك نخرج القالب بعد أن تماسك الحلى بشكل جيد ثم نقلبه على وعاء ونقوم بتزيينه بصوص الكراميل بعد أن برد تماماً، ثم نزين السطح بقطع صغيرة من الجوز أو عين الجمل ثم نقطع الحلى ويصبح جاهز للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة.