نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الطريقة السورية أعملي الهريسة الرملة على أصولها بمقادير غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ في المقال التالي

الهريسة المرملة من الحلويات اللذيذة، والتى يمكن أَن تصنع فى المنزل بمكونات متوفرة بأسعار تناسب الجميع، ومتوفرة فى كل مطبخ، وتصنع بطريقة سهلة جدا لا تحتاج إلى وقت فى عملها، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل الهريسة المرملة بمقادير مضبوطة والتى تتكون من دقيق السميد والزبدة البلدى وجوز الهند والبيكنج بودر والسكر، وعند عمل الهريسة تقدمها ربة المنزل للضيوف فى العزومات أو فى المناسبات السعيدة بأحلى وأجمل طعم، وبنكهة لا تقاوم دون أن تلجأ إلى شراء كميات كبيرة تكفى عدد كبير من الأفراد لأنها سوف تكلفها الكثير من النقود نظرا لإرتفاع الأسعار، ويكون طعمها غير جيد لذلك الهريسة التى تصنع فى المنزل لا تكلفك الكثير من ميزانية المنزل، وغير هذا نضمن نظافة وجودة مكوناتها، وننصح الذين يعانون من مرض السكر ألا يكثرون من تناول الهريسة لأنها تحتوى على السكر وبها شربات مسكر فيجب الإعتدال فى تناولها. مكونات الهريسة المرملة إثنين كوب صغير الحجم من دقيق السميد

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة البلدي

كوب واحد كبير الحجم من جوز الهند

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج باودر

كوب واحد كبير الحجم من السكر

حبة واحدة من البيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد

كمية من الفستق المجروش

مكونات عمل الشربات المقطر

إثنين كوب كبير الحجم من السكر

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

نصف عصير ليمونة طريقة عمل الهريسة المرملة أولا نقوم بعمل الشربات بتحضير إناء ثم نضع به السكر والماء وعصير الليمون ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نتركه لكى يبرد تماما.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به دقيق السميد وجوز الهند والسكر والبيكنج باودر ويتم الخلط بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا وعصير الليمون وماء الورد مع الإستمرار فى التقليب، ثم نقوم بإضافة الزبدة ويتم الخلط.

ثم نضيف الحليب السائل ثم نمزج جميع هذه المكونات بالمضرب اليدوى حتى تتداخل مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ثم نقوم بسكب هذا الخليط فى صينية مدهونة بقليل من الزبدة.

وبعد ذلك ندخل صينية الهريسة فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج ويصبح لونها بني ثم نخرجها من الفرن ونقوم بسكب الشربات البارد وعليها رشة من الفستق المجروش، وبألف هنا. عمر شويل - جدة على الطريقة السورية أعملي الهريسة الرملة على أصولها بمقادير غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ - ثقفني

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