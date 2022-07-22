نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فائدة استخدام أوراق الكاري لشعرك نمو ومنع تساقط وتلميع الشعر تعرف على أهم الأسباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هذا الجمال العطري الأخضر “أوراق الكاري” مفضل في المطبخ بشكل كبير من السيدات العربية ولكنه أيضًا يقدم فوائد أكثر مما تتخيلين للشعر. أوراق الكاري تساعد على تحسين صحة الشعر. من أجل تنعيم وتقوية الشعر وفوائد كثيرة لعلنا سنذكرها لكي سديتي لكي لا تتوقفي عن شراء هذه الأوراق الخضراء الجميلة.

نمو الشعر ومنع التساقط

تساعد أوراق الكاري المحملة بالبروتينات على تعزيز نمو الشعر. كما أنه يحتوي على بيتا كاروتين والأحماض الأمينية التي تلعب دورًا في تقليل تساقط الشعر وتقوية بصيلات الشعر. خذي حفنة من أوراق الكاري وقومي بتسخينها بزيت جوز الهند وعصير البصل. ضعيها على فروة رأسك ثم التدليك بشكل جيد.

القضاء على قشرة الرأس

مع الإمكانات العالية لتحسين صحة فروة الرأس، يمكن لأوراق الكاري أن تؤدي دورها بفضل الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات. اصنعي ماسك الشعر المضاد للقشرة وادهنيه على فروة رأسك مرة واحدة في الأسبوع. خذي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار وامزجيه مع أوراق الكاري بمساعدة الخلاط. امزجي كلاهما وضعي الخليط على فروة رأسك. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.

مكافحة الشيب وأعراض الشيخوخة

اذا كنتي تعانين من بعض الشعيرات البيضا أو الرمادية جربي أوراق الكاري حيث أنها تأتي مع مضادات الأكسدة ومركب فيتامين ب الذي يعمل جنبًا إلى جنب لاستعادة صبغة شعرك الطبيعية. بمجرد أن يتم قطف وغسل أوراق الكاري الطازجة وتحويلها إلى عجينة، ضعيها مع نبات بودة الأملا ووزعيها على شعرك. بمجرد وضعه، اتركيه لمدة 30 دقيقة واغسليه بعد ذلك بالشامبو حتى لا تبقى أي بقايا لتضيف إلى مشاكل فروة رأسك.

تلميع الشعر

قد يكون الشعر الباهت ناتج عن اتباع نظام غذائي غير صحي، أو عدم وجود روتين للعناية بالشعر، أو الاستخدام المفرط لأدوات تصفيف الشعر. ولكن، عندما يكون لديك شيء طبيعي مثل أوراق الكاري، فلماذا تتركيها في مطبخك دون استخدام؟ اطحني حفنة من أوراق الكاري بالخلاط، واستخدمي هذا المعجون السميك لعمل ماسك للشعر. أضيفي إلى هذا المعجون صفار بيضة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. امزجيه جيدً وبمجرد الانتهاء وزعيه بكثرة على شعر رطب واغسليه جيدًا باستخدام الشامبو.