أسهل وجبة غداء .. طريقة تحضير صينية شاورما الدجاج بصوص الثومية، نقدم لكم اليوم أحد الوصفات التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير وهي شاورما الدجاج بالثومية، وهي وجبة شامية ( سورية ) الأصل سريعة التحضير ولها تتبيلة مميزة وطعم فريد مما جعلها من أكثر الوجبات المطلوبة. إليكم خطوات بسيطة لتحضير ألذ صينية شاورما دجاج مع تتبيلة مميزة جداً لعشاق الشاورما وصوص الثومية اللذيذ.

طريقة تحضير صينية شاورما الدجاج

المقادير اللازمة لعمل الشاورما:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة.

4 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة خل.

علبة زبادي.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود + ملعقة صغيرة ثوم بودر + ملعقة صغيرة بابريكا + ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة ملح + نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

3 ملاعق كبيرة كاتشب.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة دبس رمان (إختياري).

2 ملعقة كبيرة زيت.

حبة بصل متوسطة مقطعة شرائح رفيعة + 3 حبات بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة مقلية.

مقادير تحضير الثومية:

كوب حليب + كوب ماء.

4 ملاعق كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة خل.

5 ملاعق كبيرة زيت.

ربع كوب حليب + ربع كوب ماء.

ملعقة صغيرة ملح.

5 فص ثوم مفروم.

4 ملاعق كبيرة مايونيز (ويمكنك استبداله بالزبادي).

نبدأ بتجهيز تتبيلة الشاورما بإضافة التوابل من الثوم البودر البابريكا الزنجبيل البودر الفلفل الأسود السبع بهارات والملح في وعاء، ثم نضف الزبادي والثوم المفروم مع إضافة عصير الليمون الخل وزيت الزيتون، ثم نضف الكاتشب ودبس الرمان وبعد ذلك نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى التجانس ثم نضف شرائح الدجاج، نخلط التتبيلة مع الدجاج جيداً وبعد ذلك نغطي الوعاء ونترك الشاورما لمدة نصف ساعة على الأقل، وأثناء هذا نقوم بتجهيز صوص الثومية بإضافة الحليب والماء في إناء مخصص للطبخ ونرفعه على النار، ثم نقوم بإضافة النشا ونقلب باستمرار دون توقف حتى يثقل القوام وبعد ذلك نتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي أو محضر الطعام ونضف إليه الثوم المفروم الخل الملح والزيت، مع إضافة المايونيز ثم نخلط المكونات وأثناء الخلط نضف مزيج الماء والحليب ونخلط مجدداً حتى نحصل على خليط بقوام متوسط.

شاورما الدجاج بصوص الثومية

في مقلاة على النار نضف الزيت وشرائح البصل ثم نقلب حتى يذبل البصل ويتغير لونه قليلاً، وبعد ذلك نقوم بإضافة شرائح الدجاج مع التتبيلة ونقوم بالتقليب بشكل جيد حتى تجف الماء وتنضج شرائح الدجاج، ثم نضعها جانباً ومن ناحية أخرى نأخذ صينية أو طاجن أو قالب ونضف إليه مكعبات البطاطس المقلية مع إضافة مخلل خيار مقطع قطع صغيرة، بعد ذلك نضف الشاورما ونوزعها جيداً ثم نضف نصف مقدار صوص الثومية على السطح، ويمكنك إضافة رشة بسيطة من الجبن المودزريلا على السطح ورشة من الزعتر المجفف، ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً من أعلى رف أوسط حتى تأخذ لون ذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.