نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لترطيب البشرة ونعومتها في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات والبنات بجفاف البشرة بعض الشئ، ولا يعرفوا كيفية التغلب على هذه المشكلة التي يمكنها أن تظهر البشرة بشكل سئ بعض الشئ، ويتساءلون دوماً عن أفضل وصفات ترطيب البشرة حتى يتمكنوا من التغلب على هذه المشكلة، وسنتحدث في السطور التالية عن أفضل الوصفات.
وصفات ترطيب البشرة
قبل التعرف على وصفات ترطيب البشرة، لابد من معرفة السبب الأساسي لهذا الجفاف، حيث أنها تعتبر من المشكلات السيئة جداً التي تظهر البشرة بشكل مجهد وغير طبيعي ومن هذه الأسباب:
- الظروف الجوية المختلفة التي يمكن التعرض لها، مثل الشمس والهواء البارد خاصة في فصل الصيف، الجو الحار جداً في فصل الصيف، وبعض من العوامل الجوية الملوثة التي تؤثر على البشرة.
- الاستحمام بالماء الساخن جداً، يعتبر من الأشياء التي تعرض البشرة إلي الضرر الكبير، حيث أنها تعمل على امتصاص جميع الزيوت الموجودة في البشرة التي تساعد على ترطيبها.
- استخدام الصابون على الوجه، الأمر السئ التي يضر الشعر بشكل كبير، حيث أنه يعمل على أذية البشرة للغاية.
- كما أننا يمكننا التغلب على كل هذه المشكلات ببعض من الوصفات الطبيعية المناسبة للبشرة الجافة.
الموز: يعتبر من أفضل المواد الطبيعية التي يمكنها ترطيب البشرة بشكل كبير، كل ما عليك هو استعماله بطريقة صحيحة كالتالي:
كل ما عليك هو تقطيع نصف موزة، من نصف جزء من الخيار، وتقطيعهم صغير جداً، ويتم طحنهم معاً جيداً حتى يصبحوا عجين لين، ثم يتم إضافة 3 معالق من ماء الورد لهذا الخليط، ويتم فردها علي الوجه مدة ربع ساعة على الأقل ثم يتم غسل الوجه بالماء.
أهم وصفات ترطيب البشرة
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استعمالها في ترطيب البشرة بشكل كبير وهي:
وصفة الزبادي لترطيب البشرة
- يتم وضع 2 معلقة كبيرة من الزبادي اليوناني، على معلقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من عصير الطماطم ويتم خلطهم جيداً ووضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة على الأقل، ويتم غسل الوجه بالماء الدافئ بعد ذلك.
- الشوفان لنضارة البشرة: يعتبر الشوفان من أفضل الأشياء التي يمكنها ترطيب البشرة بشكل كبير، يتم وضع 3 معالق كبيرة من الشوفان المطحون، مع معلقة كبيرة من ماء الورد، ويتم فردها على البشرة وتركه ربع ساعة على الأقل ويتم غسل الوجه بالماء الدافئ بعد ذلك.
- وتعبتر من أفضل الوصفات التي تعمل على الحفاظ على نضارة البشرة بشكل كبير.
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