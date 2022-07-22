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يعد الخرشوف من الخضروات المفيدة جداً، كما أنه معروف على مستوي العالم كله مع تعدد مسمياته فهو يعرف بالقرنون والارضي الشوكي والأنيكار وغيرها من الأسماء التى تطلق عليه، ويعد مصدر جيد للإلياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي لذلك يدخل فى عمل العديد من الأكلات المختلفة، لذلك يجب على كل أم ان تحرص على تقديمه لأفراد أسرتها للإستفادة من فوائده المتعددة للصحة وللجسم، كما انه يعد طبق مغذي يقدم فى المطاعم الكبري ويخل فى عمل السلطات المختلفة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز الخرشوف المحشو باللحمة المفرومة بالتفصيل. مكونات الخرشوف المحشو باللحمة المفرومة يتكون الخرشوف المحشو باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة وغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي: كيلو من الخرشوف الطازج.

حبة من الطماطم مفرومة ناعم.

١/٤ كيلو من اللحمة المفرومة.

٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

حبة من الطماطم مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم ناعم.

٤ عود من البصل الأخضر المفروم ناعم.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

٢ كوب من الماء الساخن.

٤ ملعقة كبيرة من الأرز.

ملعقة صغيرة السبع بهارات.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملح حسب التذوق. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل الخرشوف المحشو باللحمة المفرومة سهلة وبسيطة جداً ومن السهل على أى شخص عمله فى المنزل وبكل سهولة وهى كمايلي: نحضر الخرشوف ونقوم بتقشيره من الاشواك العالقة به وبواسطة ملعقة نقوم بتفريغه من الداخل ثم نغسله جيداً بالماء الجاري ونسلقه نصف سلقه ثم نصفيه. نحضر وعاء مناسب ونضع اللحمة المفرومة ونضيف عليها الطماطم المفرومة والشبت والبقدونس والبصل الأخضر المفروم والأرز والبهارات والملح ونعجنهم مع بعض كويس. نقوم بحشو وحدات الخرشوف بخليط اللحمة السابق ونرصهم فى صينية أو حلة مناسبة ثم نضع على كل حبة شريحة من الطماطم. ثم نذوب ملعقتين الصلصة فى كوبين الماء الساخن وملعقة الزبدة ونضيفهم فى الصينية ونضعها على النار ونغطيها. نتركها حتى تتسبك وتتشرب الماء وتنضج تماماً. نرفعها من على النار ونغرفها فى طبق التقديم وتزين بالبقدونس المفروم وتقدم وبالف صحة وعافية. عمر شويل - جدة اتعلمي طريقة عمل الخرشوف المحشو باللحمة المفرومة بأسهل الطرق فى المنزل - ثقفني

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