نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكونات سلطه الكول سلو الكلاسيكية وبالكريمة فى المنزل في المقال التالي
سلطة الكول سلو الكلاسيكية والتى تحتوي على عناصر هامة جداً للجسم، كما أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة له وتعوضه عن ما ينقصه من معادن وفيتامينات، كما أنها تتميز بالطعم المميز واللذيذ، لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل سلطة الكول سلو الكلاسيكية فى المنزل.
مكونات سلطة الكول سلو الكلاسيكية:
- إحضار رأس ملفوف أبيض صغيرة الحجم مفروم فرم ناعماً.
- إحضار عدد 2 جزر كبيرة مبشورة.
- إحضار عدد 1 كوب مايونيز.
- إحضار ربع كوب خل التفاح.
- إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة سكر.
- إحضار نص ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
- أولا نقوم بإحضار وعاء ملفوف، وجزر، ونقوم بوضع المايونيز، وخل التفاح، والسكر، والملح، وتقليبهم حتي يختلط وتصبح ناعماً ووضع الحليب ووضع الملفوف، والجزر وخلط المكونات حتي تتجانس.
- ثم بعد ذلك ونقوم بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة ونقوم بإحضار أطباق التقديم وتقديمهم.
هل قمتى من قبل بتجربة سلطة الكول سلو بالكريمة، إذا لم تقومي بتجربة هذه السلطة فعليكي بتجربتها الآن وذلك لمذاقها الشهي والجذاب والتي يمكن عملها بعدة طرق إذا لم يتوفر لديكي الكريمة في المنزل.
مكونات سلطة الكول سلو الكريمة:
- إحضار رأس ملفوف أبيض مفروم فرم ناعماً.
- إحضار عدد 2 جزرة كبيرة مبشور.
- إحضار عدد 2 ملعقة كبيرة ساور كريم أو الكريمة الحامضة، والبصل المبشور، والخل الأبيض، والسكر.
- إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة ملح كرفس.
- ملح، وفلفل.
- إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة مسحوق خردل جاف.
- إحضار عدد 3 أرباع كوب مايونيز.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار وعاء ووضع الملفوف، والجزر، والمايونيز والكريمة الحامض، والملح، والفلفل، والخردل، وملح الكرفس، والسكر، والبصل المبشور، والخل الأبيض وتقليبهم ووضعها على الملفوف والجزر تقليب المكونات حتي تختلط وتقديمها.
مكونات سلطة الكول سلو للرجيم:
- 1 حبة الملفوف متوسطة ومبشورة.
- ربع كوب جزر مبشور.
- بصل أخضر مفروم ناعم 2 ملعقة كبيرة.
- نص كوب مايونيز لايت.
- 1 ملعقة كبيرة ونص خل.
- 1 ملعقة صغيرة سكر.
- فلفل أسود، وملح.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار وعاء ووضع الملفوف، والجزر، والمايونيز، والخل، والسكر، والبصل الأخضر وتقليبهم.
- وضع المايونيز على الملفوف، والجزر، ووضع الملح، والفلفل الأسود، وتقليب السلطة ووضعها في الثلاجة وتقديمها في أطباق التقديم.
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