النشا والخل قنبلة تفتيح: لتبييض البشرة سيزيل سواد 20 سنة بشكل مبهر وتحدي2022

نقدم لكم النشا والخل قنبلة تفتيح ، حيث يعد كنز من عند الله في تبيض البشرة, حيث يعاني جميع النساء من مشاكل البشرة واسمرارها, وحيث يعتبر خليط رهيب وفعال جدا من اول استخدام فوري دون تعب ولا تكلفة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة خالية من التصبغات والبقع الداكنة وخالية من اي مشاكل لأنها تعد مصدر جمالهم وأناقتهم، ويمكن عمل اكثر من خليط لتبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله، مثل خليط النشا والليمون وغيرهم كثيرا، والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة النشا والخل قنبلة تفتيح لتبييض البشرة من سواد السنين وشد التجاعيد من اول استخدام فوري وتحدي2022.

مكونات عمل النشا والخل قنبلة تفتيح لتبييض البشرة بشكل مبهر للغاية 2022

سوف نتعرف الآن علي بعد المكونات التي سوف نستخدمها في تحضير الخليط بكل سهولة دون أي مشاكل بفضل الله وهي كالاتي:-

ملعقة كبير من الخل.

ملعقتين من النشا.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ماء ورد.

نصف ليمونة.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الآن طريقة بسيطة جدا لتحضير الخليط بكل سهوله دون اي تعب أو تكلفة بطريقة بسيطة جدا وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله النشا والخل ونقلب المكونات الجافه جدا حتي تتجانس. ثم نضيف ماء الورد وزيت الزيتون بتدريج حتي يصبح لدينا خليط متجانس للغاية من جميع المكونات بشكل متناسق. ثم نضيف عصير الليمون وزيت اللوز ونستمر في التقليب حتي يصبح خليط كريمي متجانس بكل سهولة وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الآن أسهل وأبسط طريقة لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة دون اي مواد ضارة بالبشرة وهي كالاتي:-