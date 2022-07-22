خلطة النشا السحرية لتفتيح الرقبة والأكواع وعقل الأصابع وجعلها أكثر بياضاً

خلطة النشا لتبيض الرقبة والأكواع، يعاني العديد من السيدات من وجود اسمرار الرقبة وكذلك الأكواع بسبب كثرة احتكاك هذه الأماكن بشكل مستمر وهي من الأماكن الجمالية الحساسة التي تتأثر بشكل سريع، لذلك يلجأ العديد منهن لاستخدام المواد الكيميائية التي تساعد في تفتيح هذه الأماكن بشكل سريع، ولكن قد يتعرض العديد منهن إلى حساسية أو آثار جانبية نتيجة لهذه المواد عند كثرة استخدامها، علاوة على ذلك يفضلن العديد منهن استخدام المواد الطبيعية في تفتيح الجسم والبشرة بطريقة آمنه، لذلك تعد النشا من أكثر المواد الطبيعية التي يتم الاعتماد عليها في كافة وصفات التفتيح لما تقدمه من فوائد عديدة للبشرة والحصول على تفتيح بشكل سريع وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

خلطة النشا لتبيض الرقبة والأكواع

يمكنك وبكل سهولة إعداد هذه الخلطة بمكونات سهلة وبسيطة، حيث أنها تصلح لكافة الأماكن الداكنة بالجسم، وتساعد أيضاً في تبيض البشرة وجعلها نضرة، وتوحد لون البشرة، كما تخلص البشرة من البقع الداكنة والتصبغات الموجودة بها، وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كلاً من مقدار ملعقتين من النشا.

مقدار ملعقتين من الكركم والقليل من الماء.

قومي بمزج المكونات جيداً للوصول إلى خليط متجانس.

يتم تطبيق الخليط على الرقبة والأكواع لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم يغسل جيداً.

تكرر الوصفة عدة مرات لحين الوصول النتيجة المرغوب فيها.

خلطة النشا والحليب لتبيض اليدين والقدمين والرقبة

مزج ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقتين من النشا ونصف ملعقة من عسل النحل مع ملعقة كبيرة من الحليب.

مزج المكونات معاً للحصول على قوام كريمي.

يطبق الكريم على اليدين والقدمين ومنطقة الرقبة والأكواع والركبة.

يترك الخليط ربع ساعة ثم يغسل.

يكرر يومياً حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد النشا الجمالية

يوجد العديد من الفوائد الجمالية للنشا والتي تتمثل في الآتي، حيث لا تقتصر وجودها على المطبخ فقط بل تدخل ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة والشعر، فتعمل على التفتيح الفوري من أول استخدام لها.

تعمل على تفتيح البشرة والجسم بشكل كبير حيث تدخل في العديد من الوصفات.

تقضي على تصبغات البشرة والجلد.

تعمل على تأخير ظهور التجاعيد وتشد الوجه.

كما تعمل على التخلص من الخطوط السوداء وتقضي عليها في منطقة الرقبة.

تعالج التهابات وتشققات الأكواع بشكل سحري.

في الختام قد تعرفنا على خلطة النشا لتبيض الرقبة والأكواع وطريقة تحضير الوصفة بشكل سهل وسريع وكذلك تعرفنا على فوائد النشا الجمالية.