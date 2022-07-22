نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي
يعد إزالة شعر الوجه والجسم من أكثر الأمور المزعجة للعديد من النساء، حيث أنه هناك الطرق التي تكون مؤلمة ومزعجة، كما أنه بعض الطرق التقليدية لإزالة شعر الوجه أو الجسم وخاصة الأماكن الحساسة في الجسم تسبب الالتهاب والحساسية للجلد، كما أنه إزالة الشعر بالليزر أصبحت مكلفة جدا وبأسعار عالية ولا تستطيع معظم السيدات القيام بها، لذلك سوف نوضح لكي سيدتي في هذا المقال وصفة سحرية لمكونات طبيعية وقليلة التكاليف دون أي أضرار أو التهابات على البشرة، وتعطي لكي نتائج فعالة ونجاحه من أول مرة.
مكونات وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر
تبحث معظم السيدات عن أفضل الطرق الطبيعية والأمنه على بشرتها والتي تستطيع من خلالها التخلص من شعر الوجه والجسم، وخاصة المناطق الحساسة، وإليكم المكونات التي نحتاج إليها موضحة كالتالي.
- عدد ٣ ملاعق من ملح الطعام الأبيض.
- عدد ٣ ملاعق من الفازلين الطبي.
- عدد ٣ ملاعق من الحليب.
- القليل من ماء الورد.
طريقة تحضير وصفة الفازلين للتخلص من شعر الوجه والجسم
وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير هذه الوصفة السحرية لإزالة الشعر، نوضح لكم خطوات التحضير بطريقة سهلة ومضمونه.
- في إناء قومي بإضافة الثلاث ملاعق من ملح الطعام، ثم ضيفي عليهم الثلاث ملاعق من الفازلين، بعد ذلك نضع الحليب بنفس المقادر.
- قلبي كل هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تحصلين على قوام متماسك كالعجين.
- يفضل عمل مقشر للبشرة أو المنطقة التي سوف تزيلي منها الشعر وتنظيفها تمام حتى تحصلي على أفضل النتائج.
- قومي بفرد الخليط على المنطقة المخصصة لإزالة الشعر، اتركي الخليط على المنطقة لمدة ١٠ دقائق، قومي بإزالة الخلطة في عكس اتجاه نمو الشعر.
- كرري نفس الخطوات حتى تتخلصي من كل الشعر الموجود في المنطقة التي تزيلي منها الشعر من الجسم أو الوجه، وبعد ذلك قومي بترطيب الجلد بواسطة ماء الورد.
- تعمل هذه الوصفة على تنعيم وترطيب البشرة أيضا وتمنع ظهور أي بقع داكنة أو اسمرار بالجسم.
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