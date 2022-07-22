قنبلة التفتيح.. كريم لبان الذكر والفازلين أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال

من المعروف أن الكولاجين من العناصر الطبيعي التي توجد في البشرة وتحافظ على البشرة والجلد رطبه ومليئة بالحيوية، كما أن وظيفة الكولاجين في البشرة يساعد على حماية البشرة من التجاعيد، ولذلك عندما تعاني بعض السيدات من نقص الكولاجين في البشرة تبدأ التجاعيد في الظهور، وتبدأ البشرة في أن تفقد نضرتها، ولذلك تلجأ إلى شراء منتجات العناية بالبشرة، والتي تحتوي على الكولاجين والتي تكون بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى أنه تلحق الضرر بالبشرة أحيانا، لذلك سوف نوضح لكي سيدتي في هذا المقال وصفة بمكونات طبيعية لأعاده الكولاجين الطبيعي للبشرة.

مكونات كريم لبان الذكر والفازلين في المنزل

تهتم معظم السيدات بالوصفات الطبيعي التي تحتوي على كولاجين طبيعي، ولذلك سوف نوضح لكم مكونات بوصفة طبيعية تساعد على حل مشكلة نقص الكولاجين وغيرها من مشاكل البشرة، وإليكم مكونات الوصفة موضحه كالتالي.

كوب يكون كبير من منقوع لبان الذكر.

ملعقة من الفازلين تكون صغيرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من النشا المطحون تكون كبيرة.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين في البيت

وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تعتبر سهلة وغير مكلفة، وتوجد في كل المنازل، والأن سوف نوضح كيفية تحضير الوصفة بطريقة صحيحة تعطي لكي نتائج مضمونة من أول.

أولا نقوم بإحضار إناء مناسب مخصص للخلط.

نقوم بإضافة الكوب الكبير كاملا من منقوع لبان الذكر.

ضعي بعد ذلك ملعقة النشا الكبيرة وقومي بالقليب بشكل جيد حتي يختلط النشا من منقوع لبان الذكر.

نقوم بعد ذلك بإذابة ملعقة الفازلين على نار هادئة، ثم اتركيه يبرد قليلا وبعد ذلك نقوم بوضعه على الخليط السابق ونستمر في التقليب حتى تصبح كل هذه المكونات ذات قوام متماسك، وبذلك أصبحت الوصفة جاهزة للاستخدام.

طريقة استخدام كريم لبان الذكر والفازلين

ونتابع معكم خطوات استخدام هذه الوصفة بطريقة سهلة وصحيحة وتعطي لكي نتائج فعالة ونجاحة من أول مرة.