نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطيرة الدجاج بالسبانخ اللذيذة المغذية في المقال التالي
تعتبر فطيرة الدجاج بالسبانخ من أنواع الفطائر اللذيذة، والتى تصلح لوجبة الغداء أو العشاء وهى عبارة عن طبقات من عجينة الجلاش أو الفيلو يتم حشوها بحشوة مغذية من دجاج وسبانخ وجبنة، وهى التى تعطيها الطعم الجميل ويتم دهنها بالزبدة لتجعلها مورقة وهشة ويجعل لونها ذهبي ولامع، كما انها تحتوي على قيمة غذائية عالية بما تحتوي عليه من مكونات مفيدة ومغذية من البروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الجسم وتمده بالطاقة والنشاط، وتعد طريقة جميلة لإدخال الأشياء التى لا يحبها الأطفال فى الأكلات المختلفة بطريقة تحببهم فيها، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير فطيرة الدجاج بالسبانخ بالتفصيل.
مقادير فطيرة الدجاج بالسبانخ
تحتوى فطيرة الدجاج بالسبانخ على مجموعة من المكونات المفيدة والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها سوياً فيمايلي:
- علبة من عجينة الفيلو أو الجلاش أو البقلاوة.
- ٢ من صدور الفراخ مسلوقة ومقطعة مكعبات.
- كوب من الجبنة الشيدر مبشورة.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ١/٢ كوب من الجوز المفروم.
- ٣ كوب من السبانخ المفرومة.
- عبوة من الجبنة الكريمي.
- ١/٣ كوب من الزبدة المذابة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالسبانخ سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- فى وعاء كبير نضع الدجاج ونضيف عليه كوب الجبنة الشيدر المبشورة والسبانخ وكوب الجبنة الكريمي ونصف كوب الجوز المفروم وربع ملعقة جوزة الطيب.
- نقلبهم مع بعض كويس حتى يختلطوا تماماً ونتركهم جانباً.
- نحضر صينية مناسبة وندهنها بالزبدة ثم نفرد قطعة من العجين الفيلو أو الجلاش أو البقلاوة وندهنها بالزبدة بواسطة فرشاة.
- بعد ذلك نضع طبقة أخرى وندهنها بالزبدة ونوزع عليها نصف كمية الحشوة.
- ثم نغطي الحشو بطبقتين من العجين وندهنهم بالزبدة.
- بعد ذلك نوزع باقى كمية الحشو وفوقه العجين وندهنه بالزبدة.
- كما يمكنك عمل العجين على شكل رول حسب الرغبة.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يتحمر وجهها وتصبح ذهبية اللون.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم تقطع وتقدم ساخنة وبالف هنا وشفا.
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