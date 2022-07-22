طريقة عمل فطيرة الدجاج بالسبانخ اللذيذة المغذية

تعتبر فطيرة الدجاج بالسبانخ من أنواع الفطائر اللذيذة، والتى تصلح لوجبة الغداء أو العشاء وهى عبارة عن طبقات من عجينة الجلاش أو الفيلو يتم حشوها بحشوة مغذية من دجاج وسبانخ وجبنة، وهى التى تعطيها الطعم الجميل ويتم دهنها بالزبدة لتجعلها مورقة وهشة ويجعل لونها ذهبي ولامع، كما انها تحتوي على قيمة غذائية عالية بما تحتوي عليه من مكونات مفيدة ومغذية من البروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الجسم وتمده بالطاقة والنشاط، وتعد طريقة جميلة لإدخال الأشياء التى لا يحبها الأطفال فى الأكلات المختلفة بطريقة تحببهم فيها، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير فطيرة الدجاج بالسبانخ بالتفصيل.

مقادير فطيرة الدجاج بالسبانخ

تحتوى فطيرة الدجاج بالسبانخ على مجموعة من المكونات المفيدة والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها سوياً فيمايلي:

علبة من عجينة الفيلو أو الجلاش أو البقلاوة.

٢ من صدور الفراخ مسلوقة ومقطعة مكعبات.

كوب من الجبنة الشيدر مبشورة.

١/٤ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

١/٢ كوب من الجوز المفروم.

٣ كوب من السبانخ المفرومة.

عبوة من الجبنة الكريمي.

١/٣ كوب من الزبدة المذابة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالسبانخ سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: