حلى البسكويت بالشوكولاتة أروع تحلية باردة بدون فرن

حلى البسكويت بالشوكولاتة من أحلى التحليات الباردة التي يمكنك تحضيرها بدون فرن، وهي تحلية سريعة التحضير ومكوناتها بسيطة تحضر بطبقات من البسكويت وكريمة الشوكولاتة اللذيذة، ودائماً تحرص ربات البيوت على عمل تحليات باردة في أيام الصيف الحارة حيث يقبل على تناولها كل أفراد الأسرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة لعمل حلى البسكويت بالشوكولاتة أسهل تحلية باردة بدون فرن.

مكونات حلى البسكويت بالشوكولاتة

سوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل حلى البسكويت اللذيذ بالمقادير المضبوطة:

1 لتر من الحليب.

ملعقة كبيرة ممتلئة من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

5 ملاعق كبيرة من السكر.

عبوة من الكريم كراميل بنكهة الشوكولاتة.

بسكويت شاي سادة حسب الحاجة.

2 علبة دانيت بطعم الكراميل وطعم الشوكولاتة للتزيين (اختياري).

طريقة التحضير



حلى البسكويت من أسهل التحليات الباردة التي تحضر بمكونات بسيطة وبدون فرن، ويمكنك إعدادها بطريقة سهلة وسريعة كما يلي: