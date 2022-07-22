حلى البسكويت بالشوكولاتة أروع تحلية باردة بدون فرن

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حلى البسكويت بالشوكولاتة من أحلى التحليات الباردة التي يمكنك تحضيرها بدون فرن، وهي تحلية سريعة التحضير ومكوناتها بسيطة تحضر بطبقات من البسكويت وكريمة الشوكولاتة اللذيذة، ودائماً تحرص ربات البيوت على عمل تحليات باردة في أيام الصيف الحارة حيث يقبل على تناولها كل أفراد الأسرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة لعمل حلى البسكويت بالشوكولاتة أسهل تحلية باردة بدون فرن.
مكونات حلى البسكويت بالشوكولاتة
سوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل حلى البسكويت اللذيذ بالمقادير المضبوطة:
- 1 لتر من الحليب.
- ملعقة كبيرة ممتلئة من الدقيق.
- 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- 5 ملاعق كبيرة من السكر.
- عبوة من الكريم كراميل بنكهة الشوكولاتة.
- بسكويت شاي سادة حسب الحاجة.
- 2 علبة دانيت بطعم الكراميل وطعم الشوكولاتة للتزيين (اختياري).
طريقة التحضير
حلى البسكويت من أسهل التحليات الباردة التي تحضر بمكونات بسيطة وبدون فرن، ويمكنك إعدادها بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:
- نذوب ملعقة كبيرة من الدقيق وثلاث ملاعق كبيرة من النشا في لتر من الحليب على البارد ثم نضيف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام وخمسة ملاعق كبيرة من السكر وبودرة الكريم كراميل بنكهة الشوكولاتة ونستمر في التقليب على البارد حتى تمتزج المكونات ويذوب السكر .
- نرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يبدأ في الغليان ويثقل القوام ثم نطفئ النار.
- ثم قومي بوضع طبقة من قطع البسكويت في صينية ثم أضيفي طبقة رقيقة من خليط كريمة الشوكولاتة الساخن ووزعيها بالتساوي.
- أضيفي طبقة ثانية من البسكويت ثم طبقة من كريمة الشوكولاتة ووزعيها بالملعقة.
- أضيفي طبقة ثالثة من البسكويت ثم طبقة أخيرة من كريمة الشوكولاتة
- نوزعها جيداً بالسكين لتكون موزعة بالتساوي ثم تغطى الصينية وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد تماماً وتتماسك.
- وللتزيين ووزعي علبة من الدانيت بطعم الكراميل ثم قومي بعمل خطوط رفيعة بالطول بعلبة من الدانيت بطعم الشوكولاتة باستخدام كيس تزيين الحلويات.
- نقوم بعمل خطوط بالعرض باستخدام عود خشبي للتزيين ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية.
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