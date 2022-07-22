كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة سيصيح ناعم كالحرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر

قوم معظم السيدات التي تعاني من الشعر الخشن والمجعد إلى عمل الكيراتين في مراكز وصالونات التجميل، الأمر الذي يكون مكلف جدا على الكثير من النساء، حيث أصبح أسعار الكيراتين اليوم في مراكز التجميل والعناية بالشعر بتكاليف باهظة جدا، بالإضافة إلى أنه أصبح الشعر الخشن والمجعد يسبب الضيق لكثير من السيدات بسبب صعوبة تسريحة وغيرها من المشاكل التي توجد بالشعر الخشن، كما أنه منتجات فرد الشعر والتنعيم معظمها ضار بالشعر لاحتواها على مواد كيميائية لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال كيراتين طبيعي لعمله في المنزل.

مكونات كيراتين النشا لتنعيم الشعر الخشن

تبحث معظم السيدات عن أفضل الوصفات الطبيعي التي يمكن من خلالها عمل كيراتين طبيعي للبشرة، وفي نفس الوقت يعطي لها نتائج فعالة، وسوف نوضح لكم المكونات التي نحتاجها لتحضير كيراتين طبيعي في المنزل.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا المطحون.

ثلاثة ملاعق ونصف كبار من المايونيز.

ثلاثة ملاعق من زيت الخروع الأصلي.

ثلاثة ملاعق تكون كبيرة من زيت الزيتون.

٤ ملاعق من زيت السمسم.

وعاء مخصص للخلط.

طريقة تحضير كيراتين النشا في المنزل

وبعد أن تعرفنا معكم على أهم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف، ولذلك نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة بسيطة وتعطي لكي النتيجة المتوقعة لفرد وتنعيم الشعر، وإليكم الخطوات موضحه كالتالي.