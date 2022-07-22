نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة سيصيح ناعم كالحرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر في المقال التالي
قوم معظم السيدات التي تعاني من الشعر الخشن والمجعد إلى عمل الكيراتين في مراكز وصالونات التجميل، الأمر الذي يكون مكلف جدا على الكثير من النساء، حيث أصبح أسعار الكيراتين اليوم في مراكز التجميل والعناية بالشعر بتكاليف باهظة جدا، بالإضافة إلى أنه أصبح الشعر الخشن والمجعد يسبب الضيق لكثير من السيدات بسبب صعوبة تسريحة وغيرها من المشاكل التي توجد بالشعر الخشن، كما أنه منتجات فرد الشعر والتنعيم معظمها ضار بالشعر لاحتواها على مواد كيميائية لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال كيراتين طبيعي لعمله في المنزل.
مكونات كيراتين النشا لتنعيم الشعر الخشن
تبحث معظم السيدات عن أفضل الوصفات الطبيعي التي يمكن من خلالها عمل كيراتين طبيعي للبشرة، وفي نفس الوقت يعطي لها نتائج فعالة، وسوف نوضح لكم المكونات التي نحتاجها لتحضير كيراتين طبيعي في المنزل.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا المطحون.
- ثلاثة ملاعق ونصف كبار من المايونيز.
- ثلاثة ملاعق من زيت الخروع الأصلي.
- ثلاثة ملاعق تكون كبيرة من زيت الزيتون.
- ٤ ملاعق من زيت السمسم.
- وعاء مخصص للخلط.
طريقة تحضير كيراتين النشا في المنزل
وبعد أن تعرفنا معكم على أهم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف، ولذلك نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة بسيطة وتعطي لكي النتيجة المتوقعة لفرد وتنعيم الشعر، وإليكم الخطوات موضحه كالتالي.
- أولا نحضر إناء الخلط ونقوم بوضع النشا المطحون بالمقادر السابق، ثم المايونيز ثم نقلب النشا والمايونيز معا حتى يختلط بشكل جيد.
- ثانيا نقوم بإضافة بعد ذلك زيت الزيتون، وزيت الخروع، وزيت السمسم كما وضحنا المقادير سابق، ونقلب بشكل جيد كل هذه المكونات معا حتى يصبح لدينا قوم كريمي.
- قوم بالتأكد من تنظيف الشعر تماما وتجفيفه، ثم نبدأ في تقسيم الشعر إلى أجزاء وتوزيع الخليط عليه بالتساوي، نغطي الشعر بأي كيس حراري، ثم اتركي الخليط لمدة ساعه على الشعر.
- بعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدا يفضل بشامبو مخصص للشعر المجعد، وبعد ذلك سوف تلاحظين شعر ناعم مفرود كالحرير، كرري الوصفة مرة كل ١٠ أيام وسوف تلاحظين التخلص من الشعر الجاف والخشن تماما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة سيصيح ناعم كالحرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.