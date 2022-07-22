نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات تطويل الشعر وتكثيفه وعلاج التساقط للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاجات تساقط الشعر كثيرة جدا وبعضها يأخذ فترات طويلة للغاية، وقد تكون تلك العلاجات مكلفة لدى الكثير من الناس في بعض الأحيان خاصة عندما تحتاج لوقت طويل ومتابعة مستمرة لحالة الشعر، وبعد علاج مشكلة تساقط الشعر يحتاج شعرك إلى رحلة أخرى وهي العمل على زيادة كثافته وتطويله خاصة إذا فقدتي الكثير من شعرك خلال تلك الفترة، وتتعدد اسباب تساقط الشعر وكذلك طرق العلاج وسنتعرف على البعض منها.

أسباب تساقط الشعر

ينبغي أن نعلم ونتعلم أولا عن أسباب تساقط الشعر، حيث يكون بعضها له أسباب وعوامل وراثية، والبعض الآخر بسبب إهمال الشعر لفترة من الوقت أو استخدام مستحضرات التجميل التي لها آثار جانبية من بينها حدوث التساقط، أو بسبب أسباب مرضية مثل مرض الثعلبة، ولكل هذه الأسباب الكثير من الحلول التي نجح العلم والتجارب الحياتية في الوصول إليها.

وصفة علاج تساقط الشعر

من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها في تطويل الشعر هي وصفة عصير البصل، حيث توضع حبات البصل في الخلاط ويعصر جيدا لاستخراج ماءه، نقوم بإضافة حوالي 3 ملاعق من أحد الزيوت الطبيعية المتاحة لديكي بمنزلك، ثم غسل فروة الشعر بها جيدا، وتترك على شعرك من 20 إلى 30 دقيقة، ويغسل الشعر جيدا بعدها بالماء والشامبو.

وصفة تطويل وتكثيف الشعر

وصفة المايونيز لتطويل الشعر

المايونيز يحتوي بين مكوناته على أحماض دهنية وبروتينات ومضادات اكسدة وهي ما يحتاج الشعر إليه لتقويته وتنعيمه، ويستمع المايونيز بالطريقة التالية:

يتم استخدام مقدار نصف كوب أو كوب كامل من المايونيز كامل الدسم بحسب احتياج شعرك، ويوضع على شعر نظيف مغسول جيدا، يتم تغطية الشعر طوال مدة نصف ساعة بواسطة البونيه أو الكيس البلاستيكي، وفي النهاية يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو.

يستخدم كذلك الأولفيرا لتنعيم الشعر وتخليصه من القشرة وهو ما يجعل التساقط يتوقف في النهاية، فضلا عن أنه يحتوي على الكثير من المكونات التي تمنح الشعر التغذية اللازمة لإعادة النمو.

قومي بخلط مقدار أربعة ملاعق من جل الألوفيرا مع ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند، وضعي ثلاثة ملاعق من الزبادي صغيرة الحجم، امزيج الخليط واتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة مع ارتداء الكيس البلاستيكي، ويغسل بعدها بالماء الفاتر والشامبو، ويتم التكرار مرة أسبوعيا.