طريقة عمل الكشري الاسكندراني بالعدس الأصفر أكلة اقتصادية وشهية للأشخاص النباتين

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طريقة عمل الكشري الاسكندراني بالعدس الأصفر يعد من الأكلات المصرية التقليدية المعروفة يعشقه الكثير من الأشخاص النباتيين الذين يفضلون الابتعاد عن تناول اللحوم والدجاج كما أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغدائية الشهية والمفيدة للصحة ومن أهمها البروتين المطلوب لبناء وتقوية العضلات بالإضافة إلى ذلك يبعث الشعور بالشبع ويضاف إليه إضافات اخرى مختلفة و يعد من الأكلات الاقتصادية البسيطة مكوناتها متوفرة في كل منزل يقدم بجانب البيض المدحرج والطماطم المخللة والمخلل. مكونات الكشري الاسكندراني المصري 3 كوب

أرز مغسول ومصفى.

2 ثمرة بصل كبيرة الحجم مفرومة .

كوب ونصف عدس اصفر.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

زيت.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

مقدار ملح.

وأيضا مقدار من الكمون.

مرقة خضار. مكونات الصلصة: 2 كوب عصير طماطم و مصفى.

2 ملعقة كبيرة معجون صلصة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 فلفل حار مقطع شرائح.

ربع ركوب خل.

زيت.

ملح.

فلفل.

كمون.

ورشه سكر. التزيين والتقديم: شرائح طماطم مخللة.

باذنجان مخلل.

10 بيضات مسلوقة ومحمرين في الزبدة.

بصل محمر للتقديم طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع فيه الزبدة والزيت حتى لا تحترق الزبدة ثم نرفع الوعاء النار. وبعد أن تذوب الزبدة ننزل بالبصلة المفرومة. نقلب حتى تذبل البصلة المفرومة ثم نضيف الثوم ونقلب مرة اخرى. وعندما تفوح رائحة الثوم نبدأ في في إضافة الأرز مع التقليب والتشويح الجيد ثم نرش رشه من الكمون. وبعد أن يسخن الأرز نضيف عليه العدس ونرش الملح ونظيف الشوربه. نترك الخليط على النار حتى يغلي ويتشرب الشوربه ثم نخفض من درجة حرارة النار ونتركه حتى ينضج على نار هادئة. طريقة تحضير صلصة الكشري نحضر مقلاة ونضعها على النار ثم نضيف إليها القليل من الزيت.

وعندما يسخن الزيت نشوح الثوم ويبدأ لونه يصفر نظيف إليه الفلفل مع التقليب لمدة دقيقة.

ثم نعود ونضيف الخل والصلصة وعصير الطماطم والملح والسكر والبهارات.

نترك الصلصة على النار حتى تتسبك جيدا ممكن تخفيف قوام الصلصلة بالماء. فوائد العدس الأصفر يحتوي العدس الأصفر على نسبة كبيرة من الحديد الذي يساعد في بناء الهيموجلوبين في الدم وأيضا يعمل على زيادة قوة الدم وتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

يعد العدس الأصفر من الأكلات الغنية بالألياف الطبيعية فهو يساعد على التخلص من الإمساك ويعمل على تحسين عملية الهضم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكشري الاسكندراني بالعدس الأصفر أكلة اقتصادية وشهية للأشخاص النباتين - ثقفني

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