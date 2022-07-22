طريقة عمل الكول سلو الأصلية بالسمسم والذرة فى البيت

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سلطة الكول سلو ما هى إلا عبارة عن بعض الخضروات الممزوجة والمختلطة مع بعض، ولكن يتم إضافة بعض الإضافات إليها ومنها المايونيز والخل وذلك ما يعطيها المذاق المميز لها ودائما ما تقدم فى مطاعم كنتاكي الشهيرة، لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل سلطة الكول سلو فى البيت. مكونات عمل الكول سلو: نص ملفوف مقطع إلي شرائح رقيقة جداً.

2 جزرة مبشورة بشر خشنا.

4 ملاعق كبيرة مايونيز.

3 ملاعق كبيرة خل أبيض.

1 ملعقة صغيرة سكر أبيض.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الجزر المبشور، والملفوف المفروم. ونقوم بإحضار وعاء آخر وضع المايونيز مع خلط الخل الأبيض، والسكر الأبيض ثم بعد ذلك نرش عليها الملح، والفلفل حسب الرغبة. ونقوم بوضع صوص فوق الخضروات وتقليبها جيداً حتي تختلط مع بعضها. ونقوم بوضعها في الثلاجة قبل التقديم. مكونات الكول سلو بالنقانق: 6 أصابع من النقانف.

2 جزرة مقطعة إلي شرائح.

1 حبة فلفل أخضر مقطعة إلي شرائح.

1 حبة فلفل أحمر مقطعة إلي شرائح.

كأس من الملفوف المقطع إلي شرائح.

فص ثوم مهروس.

2 ملعقة زيت زيتون.

3 ملاعق مايونيز.

1 ملعقة ملح.

نص ملعقة فلفل أسود.

2 ملعقة خل.

2 ملعقة عصير ليمون حامض.

بعض ورق الخس. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الجزر، والفلفل الأخضر، والفلفل الأحمر، والملفوف، ووضع زيت الزيتون، والثوم المهروس، والمايونيز، والملح، والفلفل، والخل، وعصير الليمون الحامض، وتقليب المكونات جيداً حتي تختلط جيداً. نقوم بقطع أصابع النقانق إلي أنصاف طولية الشكل وتقليبهم ونقوم بوضع ورق الخس في أطباق التقديم ووضع الخضروات ووضع أنصاف النقانق وتثبيتها بأوراق الخس ووضع السلطة في الثلاجة وتقديمها. مكونات الكول سلو بالسمسم: 3 ملاعق كبيرة خل التفاح.

1 ملعقة كبيرة شراب القيقب.

1 ملعقة كبيرة زيت الكتان.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة زيت سمسم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل.

8 أكواب خس مقطع.

نصف كوب جزر مقطع إلي قطع صغيرة.

ربع كوب سمسم محمص. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الخل، وشراب القيقب، وجميع أنواع الزيوت التي تم إحضارها مع الملح والفلفل، ونعمل على تقليبهم جيداً. نقوم بوضع الخس، والسمسم، والجزر وتقليبهم، ونقوم بوضع الخليط في الثلاجة، ونقوم بإحضار أطباق التقديم ووضع الخليط بها وتقديمه. مكونات سلطة الكول سلو بالذرة: نص رأس ملفوف أبيض مفروم فرم ناعماً.

3 حبات جزر مبشورة.

2 بصل مفروم.

1 كوب ذرة.

2 ملعقة كبيرة مايونيز، واللبن، والخل.

1 ملعقة صغيرة خردل، وسكر.

ملح، وفلفل. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع المايونيز، والخردل، والملح، والسكر والفلفل، وتقليبهم جيدا. وضع البصل الأخضر، والملفوف والجزر، والذرة، وتقليب جيداً ووضعهم في الثلاجة وتقديمهم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكول سلو الأصلية بالسمسم والذرة فى البيت - ثقفني

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