نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الاسنان في دقيقة واحده خلطة سحرية لتبييض الاسنان من الاصفرار والتخلص من الجير وبمكون واحد تعرف عليه الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس عن أسنان مشرقة ولامعة وبيضاء وجميلة لجعل ابتسامتهم أكثر إشراقًا ولهم قدر معين من الثقة. نظفهم من المرة الأولى كما يعتبر اصفرار الاسنان مصدرا مزعجا لبعض الاشخاص ومحرج ايضا وبسبب ان ثمن تبييض الاسنان باهظ وغالي جدا الا اننا هنا سنقدم لكم طريقة لتنظيف وتبييض الاسنان من الاصفرار بطرق سهلة وسريعة وبدون اضرار

تتواجد الكثير من العلامات التي تتواجد في الاسنان مثل الجير والعلامات الصفراء في الاسنان لذلك علينا بإستخدام الحلول التي تعمل على التخلص من هذه العلامات نهائيا حيث يمكننا إستخدام وصفة الفحم السحرية التي تعمل على تبييض الاسنان والتخلص من الإصفرار تماما وتجعلكي تحصلين على اسنان بيضاء ولامعة بدون الذهاب إلى مراكز تجميلية.

خلطة تبييض الاسنان من الاصفرار والجير في دقيقة

خلطة صودا الخبز وخل التفاح لتبييض الاسنان

تبييض الاسنان في دقيقة

مكونات الخليط :

ملعقة صودا الخبز

ملعقة خل تفاح

طريقة الاستعمال :

قومي بواسطه فرشاة الاسنان بعد غمسها بصودا الخبز وفرك الاسنان بلطف ، ثم بنفس الفرشاة قومي بوضع خل التفاح على الصودا الخبز حتى تتكون رغوة مثل شكل المعجون ، ثم قوم بفرك الاسنان بلطف مدة دقيقة ، ثم اشطف فمك بالماء جيدا للازالة جميع الرواسب والاصفرار العالق بالاسنان ثم ستذهل من بياض الاسنان السريع وبمفعولها الرائع

خلطة النشا لتبييض الاسنان

تبييض الاسنان بسرعة

مكونات:

ملعقة من النشا

فرشاة اسنان

قشر ليمون

طريقة استعمال :

توضع القليل من النشا على فرشاة الاسنان مع استخدامها على الاسنان مباشرة مع الفرك جيدا بالفرشاة ، ثم اشطفي فمك جيدا بالماء ، ثم قوم بفرك الاسنان بقشر الليمون حتى تحصل على نتيجة المطلوبة من البياض ثم اسطف فمك مره بالماء وتكرر مرتان اسبوعيا

خلطة الفرولة لتبييض الاسنان من الصفار

مكونات :

حبتين من الفرولة

ملعقة من صودا الخبز

فرشاة الاسنان الخاصة بك

طريقة الاستعمال :

قوم بطحن الفرولة جيدا مع اضافة صودا الخبز حتى يختلطا تماما ، ثم قوم بفرك الاسنان بها عن طريق فرشاة الأسنان ، ثم اشطف فمك بالماء جيدا ويعتبر خليط الفرولة من اجمل وافضل خلطات تبييض الاسنان ستحصل على اسنان نظيفة وبيضاء .

خلطة تبييض الاسنان في ثواني بملح البحر

نقوم بخلط كلا من ملح البحر وخل التفاح والذي يعتبر من الخلطات الطبيعية المذهلة في تبييض الاسنان وتأكلها فكلا عل حدا

خلطة الكركم لتبييض الأسنان في دقيقة

تقوم بفرك اسنانك عن طريق وضع كمية معقولة من الكركم على فرشاة الاسنان مع غسل الأسنان جيدا، ثم قوم بشطف الفم جيدا للتخلص من اثار الاصفرار العالق بين الأسنان بالماء الفاتر، مع الاستخدام اليومي ستلاحظ بياض ملحوظ في اسنانك مع اول استخدام.