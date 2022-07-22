طريقة عمل الكباب المشوي وسر التتبيله خطيرة مثل الجاهزة

تعد طريقة عمل الكباب المشوي من اجمل الوصفات التي يعشقها الكثيرون، حيث النكهة والمذاق الرائع، وتعد من اسهل الطرق التي يمكن إعدادها في المنزل، وفيما يلي سوف نوضح لكم المكونات اللازمة في تلك الوصفة، وطريقة التحضير خطوة بخطوة، ومعرفة سر التتبيلة والطعم المميز.

مقادير الكباب المشوي

كيلو من اللحم البقري أو البتلو، مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

كوب من مياه البصل مصفاه من التفل تماما.

مقدار نصف كوب من الخل.

طماطم متوسطه الحجم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

خمس فصوص حبهان.

نصف ملعقه صغيره من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة كبيرة من الروز ماري المطحون.

عدد 3 اوراق من اللورا.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الكزبره الناشفة المطحونة جيدا.

جوزة الطيب.

قرنفل.

طريقة عمل الكباب المشوي بالخطوات

اولا نقوم بعمل التتبيلة، من خلال إضافة كافة المكونات مع بعضها ومزجها جيدا، ومن ثم نقوم بإضافة المكعبات لها.

تترك قطع اللحم في التتبيلة لفترة كافية لمدة أربعة ساعات او اكثر، حيث يفضل تحضيرها من الليلة السابقة، حتى توضع اللحمة في التتبيلة ليلة كاملة، مما ينعكس على المذاق الشهي.

ومن ثم نقوم بتجهيز الشواية، وإحضار عصا الشيش طاووق، ونقوم برص المكعبات مع البصل والفلفل الالوان، ونضعها على شواية الفحم، أو الشواية الكهرباء.

تقلب من آن لآخر، حتى تنضج اللحمة من كافة الجوانب.

يقدم الكباب مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة، والسلطة الخضراء بالف هنا.

طريقة عمل سلطة الطحينية للمشويات

تتكون سلطة الطحينة من كلا من، كوب من الطحينة، وكوب الا ربع من عصير الليمون الحامض ، وعدد 2 ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ورشة من الكمون والشطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير