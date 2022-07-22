صدق أو لا تصدق..معجزة تنعيم وفرد الشعر الخشن الافريقى وتطويلة فى غمضة عين باقوى كيراتين منزلى وطبيعى بدون تكاليف

صدق أو لا تصدق..معجزة تنعيم وفرد الشعر الخشن ، اعملي الكرياتين في منزلك بنفسك، يرغب أغلب الفتيات في عمل كرياتين بوصفات طبيعية داخل المنزل، حيث أن الكرياتين الذي يستخدم المحلات المخصصة لتنعيم الشعر داخل لذلك يحتوي على مواد كيميائية ضارة قد تضر بصيلات الشعر السليمة فضلاً عن ارتفاع السعر مع عدم الحصول على النتائج المرغوبة لذا يفضل عمله كوصفة طبيعية في المنزل ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أهم الطرق لعمل الكرياتين.

صدق أو لا تصدق..معجزة تنعيم وفرد الشعر الخشن

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق للحصول على نتائج فعالة وتفيد أكثر في حالات الشعر المتقصف والشعر المجعد.

المكونات:

عدد 2 ملعقة من خل التفاح.

بيضة.

كيس خميرة فورية.

ملعقتان من النشا.

طريقة التحضير:

خلط المكونات السابقة في وعاء متوسط الحجم.

وضع الخميرة الفورية بالتدريج ويتم التقليب حتى يصبح الخليط ممتزجاً.

يتم توزيع الخليط على الفروة ويتم التدليك بحركة نصف دائرية.

ترك الخليط على الشعر مدة من عشرة الى خمس عشر دقيقة.

شطف الشعر بالماء الفاتر.

طريقة عمل كرياتين باستخدام الزيوت الطبيعية

من المعلوم أن بصيلات الشعر نفسها تنتج زيت ولكن وجود الزيوت الطبيعية يعطي لمعاناً وبريقاً ويغذي ويقوي الشعر ويمنع تقصفه أو تلفه.

المكونات:

60 جرام من زيت الخروع أو زيت جوز الهند.

60 جرام من الصبار.

عدد 6 نقاط من أحد الزيوت التالية زيت اللافندر- زيت اكليل الجبل – زيت خشب الأرز

طريقة التحضير:

خلط جميع المكونات السابقة مع جعل المزيج دافئاً بعض الشيء.

تدليك الشعر بحركة نصف دائرية.

ترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين.

شطف الشعر بالماء الفاتر.

بعض النصائح الهامة لزيادة نسبة الكرياتين في الجسم طبيعياً