نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشوكولاتة بالموز ألذ كيك بمكونات بسيطة في المقال التالي

كيكة الشوكولاتة بالموز ألذ كيك يمكن تحضيره بمكونات بسيطة، وهي كيكة رائعة المذاق بطعم الموز ومغطاة بصوص الشوكولاتة اللذيذ والمكسرات، كما أنها مغذية لاحتوائها على البيض والحليب والموز والكاكاو وكلها مكونات مفيدة لصحتنا ولها قيمة غذائية عالية، وتعتبر وصفتنا التي نقدمها لكم اليوم من وصفات الكيك المختلفة عن الطريقة التقليدية لعمل الكيك، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالموز ألذ كيك مكونات بسيطة. مكونات كيكة الشوكولاتة بالموز 4 ثمرة موز.

2 بيضة.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الكاكاو.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم + رشة من الملح.

نصف كوب من الماء المغلي.

مكسرات للتزيين. صوص الشوكولاتة

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب السائل. طريقة التحضير

أحضري صينية كبيرة غير قابلة للإلتصاق مدهونة بالزبدة ووزعي ملعقة كبيرة من السكر في قاع الصينية. ثم قطعي الموز إلى دوائر سميكة وضعيها في الصينية. في إناء عميق نخفق البيض والفانيليا مع كوب من السكر بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر ويصبح الخليط أبيض اللون . ثم أضيفي ربع كوب من الزيت ونصف كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة وقلبي الخليط حتى تمتزج المكونات . بعد ذلك أضيفي نصف كوب من الكاكاو المنخول لمنع وجود تكتلات بالكيكة ونقلب الكاكاو مع الخليط ليمتزج جيداً. ثم أضيفي الدقيق المنخول مع البيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم ورشة الملح وقلبي جيداً ليصبح قوام الكيكة خالي من أي تكتلات. ثم أضيفي المكون الأخير وهو نصف كوب من الماء المغلي فوق خليط الكيكة وقلبي جيداً حتى يصبح الخليط سائل نوعاً ثم اسكبي الخليط فوق قطع الموز الموضوعة في الصينية حتى يغطيها تماماً. وللتسوية ضعي الصينية في فرن مسخن مسبقاً على درجة 180 مئوية في الرف الأوسط وتكون النار من أسفل فقط. لتحضير صوص الشوكولاتة: نخفق الكاكاو مع السكر والزيت والحليب في الخلاط حتى تمتزج المكونات ويصبح الصوص جاهز. ثم نختبر نضج الكيكة بعود خشبي بعد مرور نصف ساعة إذا خرج نظيفاً نخرجها من الفرن. ضعي صوص الشوكولاتة مباشرةً فوق الكيكة وهي ساخنة حتى تتشربه الكيكة وضعي بعض المكسرات على الكيكة للتزيين. عمر شويل - جدة كيكة الشوكولاتة بالموز ألذ كيك بمكونات بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الشوكولاتة بالموز ألذ كيك بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.