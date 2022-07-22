طريقة جديدة لتحضير صينية بطاطس باللحمة في الفرن بخطوات سهلة جدا و الطعم رائع

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صينية البطاطس باللحمة في الفرن من الاكلات المميزة جدا عند الجميع كما أنها من أشهر الوصفات التي تقدم في العزومات والتجمعات وهذا لأن الجميع يجب تناولها جدا بالاخص من اللحمة، ولأنها من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها حرصنا على تقديم طريقة جديدة لتحضيرها بدل من الطريقة التقليدية بهذه الطريقة سيكون طعم البطاطس مميز جدًا و غني و اللحمة متبلة وتذوب مع الصلصة والبطاطس، كما أن هذه الوصفة تعد من الاطباق المتكاملة تحتوي على جميع القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويمكن تناولها بجانب الأرز الأبيض أو بالعيش كما تفضلين. صينية البطاطس باللحمة في الفرن المقادير: كيلو لحمة مسلوقة.

3 كوب من عصير الطماطم.

كيلو بطاطس مقطع حلقات.

2 بصلة مقطعة حلقات.

ربع كوب ماء دافئ أو من شوربة اللحم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

رشة سكر.

ملعقة كبيرة سمنة.

حبة من الفلفل الحار مقطع شرائح (إختياري).

ملعقة صغيرة بهارات.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح. طريقة تحضير صينية بطاطس باللحمة في البداية نقوم بوضع إناء كبير على نار متوسطة وعندما يسخن الإناء نقوم بوضع القليل الزيت نضع اللحمة و رشه من الفلفل الأسود ونشوحها في الزيت.

نضيف ورق لورا والحبهان والمستكة ونقلبها مع بعضهم جيدًا حتى يتغير لونها.

بعد ذلك نضيف نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نقلب المكونات مع بعضهم جيدًا.

نسكب الماء المغلي على اللحمه ونغطي عليها ونتركها حتى يتم تسوية اللحم ¾ تسوية.

بعد ذلك نأتي بالبطاطس ونقوم بتقشيرها وغسله وتقطيعها إلى حلقات متوسطة الحجم ومتساوية.

نقوم بتحمير حلقات البطاطس حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد ذلك نضع إناء كبير على نار متوسطة ونضيف السمن البلدي والبصل المقطع حلقات.

نرفع اللحمة من الشوربة ونقوم بوضعها على البصل ونقلبها مع البصل.

ثم نضيف حلقات البطاطس المقلية والفلفل الحار ونقلب هذه المكونات مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف عصير الطماطم و رشه السكر والثوم المفروم و صلصة الطماطم.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم و نضيف الملح والفلفل الأسود.

نضيف ربع كوب من الشوربة او الماء الدافئ ونغظي الوعاء او الصينيه بالفويل.

بعد ذلك نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة حتى تكمل البطاطس تسويتها.

نشعل الشواية اخر 5 دقائق حتى تأخذ لون الشوي المميز.

نخرج الصينية من الفرن ونقدمها للطعام بجانب الأرز الأبيض أو العيش وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة جديدة لتحضير صينية بطاطس باللحمة في الفرن بخطوات سهلة جدا و الطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة جديدة لتحضير صينية بطاطس باللحمة في الفرن بخطوات سهلة جدا و الطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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