نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت النشا الهش بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق رائع ولذيذ في المقال التالي
بسكويت النشا الهش ، من المخبوزات سهلة التحضير التي لا تحتاج إلي وقت كثير في التحضير يتميز ببساطة مكوناته، التي تعطى له مذاق هش وخفيف، من أروع أنواع البسكوت الذي يقدم مع الشاي أو الحليب في الإفطار أو يمكن تقديمه بجانب القهوة وتقديمه للضيوف فهو رائع ويتميز بشكل جميل، وتعتبر هذه الطريقة لتحضير البسكوت من أبسط الطرق وأسهلها ومناسبة جداً للمبتدئين في عالم المخبوزات، ويعد البسكوت من أفضل المخبوزات التي يمكن تقديمها للأطفال الصغار بدلاً من شراء البسكوت الجاهز أو المعلب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت النشا الهش بخطوات سهلة وسريعة.
مكونات عمل بسكويت النشا الهش
يتم تجهيز البسكويت من خلال مكونات سهلة ومتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق.
- كوب من السكر البودر.
- نصف كوب من النشا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب من الزبدة.
- نصف كوب من الزيت.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
للتزين
- سكر بودر.
طريقة التحضير
يتم تحضير بسكويت النشا الهش من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- نبدأ أولاً بتجهيز خليط الدقيق وذلك بنخل الدقيق في وعاء كبير باستخدام المنخل السلك.
- ثم نقوم بنخل السكر البودر والنشا والملح والبيكنج بودر إلي الدقيق، ثم نقلب المكونات جيدًا مع بعضها البعض ونترك الخليط جانباً.
- نجهز وعاء العجان الكهربائي ونضيف به الزبدة ثم الزيت ثم نضيف البيضة وملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ثم نخفق المكونات جيدًا على سرعة متوسطة حتي تتجانس ومع بعضها البعض ويصبح الخليط ناعم وهش ( لا نخلط أكثر من اللازم بمجرد تشكل العجينة نتوقف عن العجن).
طريقة التشكيل
- لتشكيل العجينة نقوم بتقسم العجينة إلي جزئيين ثم نقوم بفرد كل جزء باستخدام النشابة على ورق الزبدة حتي تصبح العجينة بسمك 1سم.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة باستخدام أي شكل دائري متوفر لدينا، ثم ترص قطع البسكويت داخل صينية مبطنة بورقة من ورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- ندخل البسكويت فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 12 إلي 15 دقيقة حتي يأخذ اللون الذهبي.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك حتي يبرد، ثم يزين بالسكر البودر ويقدم بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت النشا الهش بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق رائع ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.