بسكويت النشا الهش بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق رائع ولذيذ

بسكويت النشا الهش ، من المخبوزات سهلة التحضير التي لا تحتاج إلي وقت كثير في التحضير يتميز ببساطة مكوناته، التي تعطى له مذاق هش وخفيف، من أروع أنواع البسكوت الذي يقدم مع الشاي أو الحليب في الإفطار أو يمكن تقديمه بجانب القهوة وتقديمه للضيوف فهو رائع ويتميز بشكل جميل، وتعتبر هذه الطريقة لتحضير البسكوت من أبسط الطرق وأسهلها ومناسبة جداً للمبتدئين في عالم المخبوزات، ويعد البسكوت من أفضل المخبوزات التي يمكن تقديمها للأطفال الصغار بدلاً من شراء البسكوت الجاهز أو المعلب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت النشا الهش بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل بسكويت النشا الهش

يتم تجهيز البسكويت من خلال مكونات سهلة ومتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

كوب من السكر البودر.

نصف كوب من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزين

سكر بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت النشا الهش من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نبدأ أولاً بتجهيز خليط الدقيق وذلك بنخل الدقيق في وعاء كبير باستخدام المنخل السلك. ثم نقوم بنخل السكر البودر والنشا والملح والبيكنج بودر إلي الدقيق، ثم نقلب المكونات جيدًا مع بعضها البعض ونترك الخليط جانباً. نجهز وعاء العجان الكهربائي ونضيف به الزبدة ثم الزيت ثم نضيف البيضة وملعقة صغيرة من الفانيليا. ثم نخفق المكونات جيدًا على سرعة متوسطة حتي تتجانس ومع بعضها البعض ويصبح الخليط ناعم وهش ( لا نخلط أكثر من اللازم بمجرد تشكل العجينة نتوقف عن العجن).

طريقة التشكيل