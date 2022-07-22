طريقة عمل اللحمة المحمرة الشهية هي من أسهل الأكلات التي يمكن أن تعديها بمفردها أو يمكن أضافه بعض الخضروات الشهية التي تزيد من طعمها الرائع، ويمكنكم أبتكار أكلات جديدة ويمكنكم أعادة تدوير اللحم السابق طهيها، يمكنك أيضاً أذا كنتي تتبعين حميه غذائيه.

طريقة عمل اللحمة المحمرة الشهية بتكات المطابخ المصرية القديمة

اللحمة المحمرة يفضل تحضيرها من لحم أحمر صافي أو بها قليل من الدهن، حضريها باللحمة البتلو أو الضأن أو الكندوز، ولكن لكي يتناولها جميع أفراد الأسرة قدميها باللحم الكندوز حيث تتمتع بفوائد عديدة، منها غنية بالبروتين، تحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم وتحتوي على العديد من الفيتامينات فيتامين د، فيتامين ب12، ملئ باالأحماض الدهنية الأوميجا 3، يحافظ على صحة القلب وشراينه والأوعية الدموية، سوف أقدم لكم بهذا المقال طريقة جدتي رحماها الله لعمل وتحضير اللحمة المحمرة السادة وبالخضروات.

طريقة عمل اللحمة المحمرة السادة

المكونات

أثنان كيلو لحم كندوز صغير.

ملعقتان صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ماء مغلي.

طريقة التحضير

أغسلي اللحمه وفيها وضعي حلة على نار متوسطة.

ضعي اللحمة وقلبيهم ثم ضيفي فقط الفلفل الأسود وأستمر بالتقليب بين الحين والأخر.

عندما يتغير لون اللحم من جميع الجوانب، ضعي لتر ماء ساخن.

راقبي الماء وزيدي كوب ماء ساخن تقريباً عندما تنقص وأختبري اللحم.

عندما ينضج ضيفي ملعقة صغيرة من الملح. وأتركيه على النار حتى يتخلص من الماء الزائد وسوف يتبقى صوص خفيف يسمى ( البهاريز ).

قدميها ساخنه وضعي اللحم في طبق التقديم وضيفي الصوص بطبق أخر.

قدمي بجانبها الأرز الذي تفضليها الأبيض أو الحبة وحبه، مع تحضير أشهي السلطات وخاصاً سلطة الطحينة.

طريقة عمل اللحمة المحمرة بالخضروات

المكونات

كيلو ونصف لحم كندوز.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهار لحمة.

مكعب مرق لحم.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

لتر عصير طماطم فريش.

ملعقتان كبيرة معجون صلصة.

ملعقتان كبيرة زبدة بلدي.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

خضروات حسب رغبتك

كوبان بسلة مفرزه.

حبتان بطاطس كبيرة.

حبتان كوسة.

حبتان جزر

بصلتنان متوسطة.

فصان ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة روز ميري مطحون.

طريقة التحضير