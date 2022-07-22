خبز الجبن بالزبدة بطريقة سهلة وبسيطة وبقوام ناعم وطري

خبز الجبن بالزبدة ، من المخبوزات الهشة واللذيذة يتميز بسهولة تحضيره وبمكوناته البسيطة التي تتوفر بشكل دائم بالمنزل، يعد من أنواع الخبز الشهية التي يتم تقديمها في وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب فهو خبز مغذي ورائع، أو يمكن تقديمه في العشاء بجانب أطباق أخرى فهو شهي وخفيف، يعتبر من المخبوزات المناسبة للأطفال فالكثير من الأطفال يعشقون تناول الجبن، كما أنه يمكن الاعتماد عليه كوجبة غذائية أثناء فترة الدراسة فهو خبز محشي ولذيذ ومفيد جداً، فهو رائع ومناسبة لأوقات مختلفة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز الجبن بالزبدة بخطوات سهلة وطريقة بسيطة.

مكونات عمل خبز الجبن بالزبدة

يتكون خبز الجبن من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

200 جرام من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ونصف ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مملحة.

كوب من الحليب الدافئ (130 ملى).

للحشوة

مكعبات من الجبن الموتزاريلا.

مكعبات من الجبن الشيدر.

للوجه

صفار بيض.

زبدة مذابة.

سكر اختياري.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز الجبن والزبدة بخطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف الدقيق ثم نضيف الخميرة ونقلب المكونات، ثم نضيف الملح ونقلب الخليط ثم يضاف السكر وتمزج المكونات بشكل جيد. ثم نضيف الحليب ونعجن المكونات باليد حتي تتكون لدينا عجينة. تضاف إليها الزبدة ونستمر في العجن حتي تتشرب العجينة الزبدة تماماً وتصبح العجينة بقوام ناعم وطري. تشكل العجينة على شكل كرة ثم توضع في وعاء مدهونة بالزبدة، ثم تترك حتي تختمر وتتضاعف بالحجم جيداً.

طريقة التشكيل

نجمع العجينة باليد بعد أن تختمر تمامًا ونعجنها مرة أخرى حتي نخرج منها الهواء. ثم نقطع العجينة إلي قطع صغيرة حوالي 20 قطعة، ثم نشكل كل جزء على شكل كرة صغيرة. نقوم بفرد كل كرة قليلاً باليد على شكل دائرة ثم نضع بداخلها مكعب من الجبن سواء الشيدر أو الموتزاريلا. ثم نغلق العجينة على الحشوة جيداً ثم نشكلها بين اليدين على شكل كرة، ثم ترص داخل صينية مبطنة بورق الزبدة. ثم نكرر نفس الخطوات مع باقي كرات العجين حتي ننتهي من كل الكمية، نغطى الصينية ونتركها في مكان دافئ حتي تختمر وتتضاعف بالحجم. بعد ذلك يدهن وجبة العجين بصفار البيض، ثم يخبز في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي. نخرجه من الفرن ثم يدهن بالزبدة وهو ساخن، ثم يرش بالسكر حسب الرغبة ثم يقدم بالهنا والشفا.

نصائح وملاحظات هامة