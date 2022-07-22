نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفيه عمل بطاطس بيوريه بالجبنة والزبدة مثل المطاعم في المقال التالي

البطاطس هي أكثر وأهم المحاصيل الأكثر إستخدام بعد القمح، والارز، والذرة وتتميز بقدرتها الغذائية وفوائدها الكثيرة، ومنها البطاطس المهروسة والتي لها مذاق لذيذ ولها العديد من الطرق للتحضير. مكونات البطاطس بيوريه: 500 جرام بطاطس مقرمشة.

700 لتر حليب.

70 جرام زبدة.

ملح طعام.

ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ربع ملعقة بابريكا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الماء وسلق البطاطس بالماء والملح حتي تستوي. نقوم بتصفيتها من الماء وهرسها حتي تكون ناعمة، ونقوم بإضافة الزبدة والحليب، نقوم بإضافة البهارات مثل الثوم البودرة والملح، والبابريكا. نقوم بوضعهم على النار وتقليبهم على نار متوسطة حتي تختلط جيداً ونقوم برفعها من على النار. نصائح: عندما نهرس البطاطس نستخدم الشوكة أو المهروسة الخاصة بدلا من مفرمة البطاطس. نقوم بتقديم بطاطس البيوريه بجانب طبق استيك اللحم أو اسيتك الفراخ. مكونات كرات البطاطس بيوريه المقلية: 2 كوب بطاطس مهروس.

نص ملعقة صغيرة ملح.

نص كوب دقيق.

بيضة.

نص كوب حليب.

زيت نباتي. طريقة التحضير: نقوم بهرس البطاطس التي قمتى بإحضارها ثم بعد ذلك قومي بتشكيلها على شكل كرات صغيرة الحجم. نقوم بوضع كرات البطاطس في الثلاجة لمدة 2 ساعة من الوقت. نقوم بإحضار وعاء ووضع البيض، والدقيق، والحليب، والملح، وتقليبهم. نقوم بوضع كرات البطاطس واحدة تلو الأخرى بالخليط وإخراجها ووضعهم في المقلاة التي بها زيت ساخن على النار ونقليها. مكونات بطاطس بيوريه بالجبنة والبصل: 4 حبات بصل أخضر مقطع إلي شرائح كبيرة.

3 أكواب ماء.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

حبات بطاطس.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نص كوب كريمة لباني.

ربع كوب جبنة شيدر مبشور. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس وتقطعها إلي أربعة أجزاء نقوم بوضع قطع البطاطس في وعاء على النار ونقوم بوضع الماء حتي تستوي ونقوم بتصفية البطاطس ونضعها في وعاء آخر ووضع الكريمة، والزبدة، والملح، والفلفل. ثم بعد ذلك نقوم بإحضار جميع المكونات مع مراعات خلطها جيدا وهرسها، ثم بعد ذلك نقوم وضع جبنة الشيدر مع تقليب الخليط وتسخين الخليط على النار حتي تذوب الجبنة تماماً. نقوم بإضافة شرائح البصل ونقليبهم معا. عمر شويل - جدة كيفيه عمل بطاطس بيوريه بالجبنة والزبدة مثل المطاعم - ثقفني

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