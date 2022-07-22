نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص وصفة كيراتين طبيعي خارقة لتنعيم وفرد شعرك من جذوره في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص وصفة كيراتين طبيعي يمكنك الحصول عليها بسهولة ويسر بدون تكاليف باهظة، حيث يمكن تجهيز وصناعة الوصفات الطبيعية بمنزلك بسهولة، حيث تحقق نتائج طيبة وملحوظة على الشعر بعد عدة استخدامات، وهي تعتبر بديل جيد جدا وآمن وصحى على شعرك وفروة الرأس بدلا من منتجات الشعر التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تسبب أضرار جسيمة على فروة الرأس وتحدث تساقط للشعر مع تكرار الاستخدام أو الافراط فيها، ولهذا دائما ننصح باستخدام منتجات طبيعية على الشعر بدلا من المنتجات الكيميائية.

وصفة كيراتين طبيعي منزلية

وصفة قناع البيض والموز بالعسل

يدخل البيض في الكثير من وصفات الشعر بسبب احتواءه على البروتين الطبيعي الذي يحتاج إليه الشعر، فضلا عن الفوائد الأخرى التي ستجدينها في العسل والموز والمقاديير المطلوبة لتجهيز الوصفة هي:

عدد 2 بيضة.

ثمرة واحدة من الموز الطازج.

3 ملاعق من العسل الأبيض.

ملعقة من أي نوع زيت طبيعي متوفر لديكي.

طريقة عمل وصفة الكيراتين بالمنزل

أما عن طريقة التحضير فهي من خلال مزج كلا من الموز والعسل والبيض في الخلاط مع بعضهم البعض، ثم تخرجيهم في وعاء ونقوم بإضافة ملعقة الزيت على أن تكون كبيرة الحجم.

اغسلي شعرك جيدا قبل البدء في تطبيق هذه الخطوات، ثم البدء في وضع المزيج عليه مع تمشيط الشعر جيدا لضمان وصول الخليط لكافة أطراف شعرك، بدءا من الجذور في فروة رأسك وصولا إلى الأطراف، ويترك لمدة ساعتين على شعرك مع ارتداء البونيه طوال تلك المدة، وفي النهاية يغسل بالماء الفاتر والشامبو، ويمكنك تكرار تلك الوصفة مرة بشكل أسبوعي لضمان تحقيق أفضل النتائج وتقوية شعرك بشكل طبيعي.

بالنسبة للمتضررين من رائحة البيض يمكنك استخدام أحد الزيوت العطرية المتوفرة لديكي على الوصفة وذلك للتخلص من رائحة البيض، مع العلم أن بعد الغسيل الجيد للشعر لن تظهر رائحة البيض بشعرك ولن تجدي أي أثر لها.

بديل الموز والعسل في وصفة تنعيم الشعر

يمكن استبدال العسل والموز بكلا من الأفوكادو وحليب جوز الهند، حيث تمزج بيضة مع حبة من الأفوكادو و5 ملاعق من حليب جوز الهند وتخلط جيدا ويتم استخدامها على شعرك بنفس الطريقة التي أشرنا إليها في الوصفة.