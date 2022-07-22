خبز المقلاة السائل بدون خميرة ولا عجن

خبز المقلاة السائل من أسهل وأسرع أنواع الخبز التي يمكنك تحضيرها في المنزل في أي وقت فهو لا يحتاج عجن ولا تخمير ويحضر في دقائق، والخبز من أهم مكونات المائدة في كل البيوت ولذلك تبحث ربات المنزل عن وصفات سهلة وسريعة لعمل الخبز بدلاً من شرائه جاهز لضمان نظافة وجودة مكوناته، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، وصفة سهلة وسريعة لعمل خبز المقلاة السائل بطريقة ناجحة ومكونات بسيطة وبأقل وقت وجهد وبخطوات بسيطة للغاية كما أن مكوناته قليلة ومتوفرة في كل منزل، ويحضر بدون فرن ولا عجن وسوف تحصلين على خبز طري يصلح لكل أنواع الحشوات .

مكونات خبز المقلاة السائل



لا نحتاج لتحضير خبز المقلاة السائل سوى مكونات بسيطة متوفرة في مطبخك، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الخبز بالمقادير المضبوطة التي تعطي خبز طري ولذيذ:

3 أكواب من الدقيق.

3 كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير



خبز الطاسة السائل من أسهل أنواع الخبز التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة كما يلي: