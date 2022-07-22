نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز المقلاة السائل بدون خميرة ولا عجن في المقال التالي
خبز المقلاة السائل من أسهل وأسرع أنواع الخبز التي يمكنك تحضيرها في المنزل في أي وقت فهو لا يحتاج عجن ولا تخمير ويحضر في دقائق، والخبز من أهم مكونات المائدة في كل البيوت ولذلك تبحث ربات المنزل عن وصفات سهلة وسريعة لعمل الخبز بدلاً من شرائه جاهز لضمان نظافة وجودة مكوناته، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، وصفة سهلة وسريعة لعمل خبز المقلاة السائل بطريقة ناجحة ومكونات بسيطة وبأقل وقت وجهد وبخطوات بسيطة للغاية كما أن مكوناته قليلة ومتوفرة في كل منزل، ويحضر بدون فرن ولا عجن وسوف تحصلين على خبز طري يصلح لكل أنواع الحشوات .
مكونات خبز المقلاة السائل
لا نحتاج لتحضير خبز المقلاة السائل سوى مكونات بسيطة متوفرة في مطبخك، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الخبز بالمقادير المضبوطة التي تعطي خبز طري ولذيذ:
- 3 أكواب من الدقيق.
- 3 كوب من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
خبز الطاسة السائل من أسهل أنواع الخبز التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة كما يلي:
- نضع ثلاثة أكواب من الماء في إناء عميق وبنفس الكوب المستخدم في معايرة الماء نضع ثلاثة أكواب من الدقيق بالتدريج ونصف ملعقة صغيرة من الملح مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي أو نضع المكونات في الخلاط.
- نستمر في التقليب حتى يمتزج الدقيق والماء ويصبح الخليط بدون تكتلات ثم يغطى العجين حتى تسخن المقلاة الغير قابلة للإلتصاق.
- ثم نضع كمية من الخليط السائل في المقلاة ونلف المقلاة في كل الجهات حتى يتوزع العجين بالتساوي.
- ثم يترك لثواني قليلة حتى يجف من أسفل ثم يقلب على الجهة الثانية لثواني ثم نكرر تقليب الخبز لعدة مرات مع الضغط عليه بملعقة كبيرة لتساعده على الإنتفاخ.
- عندما يأخذ الرغيف لون من الجانبين نخرجه من المقلاة ونكمل تسوية باقي كمية العجين بنفس الطريقة.
- نغطي الخبز حتى لا يجف وبعدها يصبح جاهز للأكل مع الحشوات المفضلة.
- يمكنك الاحتفاظ بالخبز في أكياس محكمة الغلق بعد أن يبرد ثم يحفظ في الفريزر لحين التقديم.
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