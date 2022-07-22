لكل عروس دلكة النشا لتفتيح الجسم 5 درجات وإزالة الجلد الميت لبشرة صافية ونقية كالأطفال

تعد النشا من المكونات الطبيعية التى تعمل على إزالة وتجديد خلايا الجلد الميت، كما أن النشا تحتوى على البروتين الذى يحفز الكولاجين فى البشرة مما يعمل على تحسين مظهر الجلد، وتعد من أفضل المكونات الطبيعية التى تعالج مشاكل البشرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى وصفة النشا لتفتيح الجسم وإعطائه الملمس الناعم.

دلكة النشا لتفتيح الجسم وإزالة الجلد الميت

المكونات:

ربع كوب كبير من النشا.

كوب من الزبادى.

معلقة كبيرة من الترمس مطحون.

ماء ورد للعجن.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله النشا والزبادى والترمس والليمون، ثم نضيف ماء الورد تدريجياً للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

نقوم بعمل شاور ساخن لفتح المسام، ثم نقوم بوضع الوصفة على كامل الجسم ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تجف.

بواسطة اللوفة نفرك الخليط من على الجسم، ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر.

ونضع كريم مرطب بعدها لتنعيم الجلد.

هذه الوصفة ممتازة للحصول على بشرة ناعمة وفاتحة، لاحتوائها على الترمس الذي يقشر الجلد ويزيل خلايا الجلد الميت ويعيد للبشرة النضارة والتفتيح المضاعف واللون الموحد، كما أنها تحتوى على النشا التى تدخل فى العديد من الوصفات التجميلية التى تعيد للبشرة النضارة و التفتيح الطبيعى، والزبادى الذي يحتوي على الفيتامينات التى ترطب البشرة وتغذيها وتعمل على تفتيحها، وماء الورد لإغلاق المسامات الواسعة التى تتسبب فى ظهور الحبوب والندبات والرؤوس السوداء.

وصفة النشا لتبييض الجسم

المكونات:

أربع معالق نشا.

معلقتين كبار من الحليب المجفف.

عصير ليمونة.

ماء دافىء للعجن.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر بوله ونضع النشا والماء الدافئ حتى تذوب النشا بداخلها، ثم نضيف الحليب المجفف والليمون ونقلب جيداً حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة.

نفرد الدلكه على الجسم ونتركها لمدة عشرين دقيقة، ثم نفركها ونغسل الجسم بالماء الدافئ ثم البارد لإغلاق المسامات.

تعد هذه الوصفة من الوصفات السهلة فى التحضير والتى تعمل على تفتيح الجسم بشكل طبيعى وآمن تماماً على البشرة، وتحتوى الوصفة على الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي الذى يعزز من إشراق البشرة ونضارتها وتفتيح وتوحيد لونها.