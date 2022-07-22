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كيراتين البيض والنشا لفرد الشعر المجعد والخشن ويمنحك نعومة من أول مرة، تبحث العديد من النساء عن كل ما يجعلها مميزة وخاصةً بالنسبة للشعر حيث يعد عنوان جمالها، ولكن تلجأ للحلول السريعة عندما تواجه مشاكل تتعلق بالشعر مثل التجعد والخشونة، ومنها الذهاب إلي صالون التجميل أو من خلال أدوات تمليس الشعر إلا أنها تتسبب في مشاكل عديدة للشعر فيما بعد، ولكن يمكنك عمل كيراتين طبيعي للشعر مثل كيراتين البيض والنشا لفرد الشعر المجعد والخشن، وذلك لأنه يعتبر من أكثر الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل بشكل متكرر وذلك للحصول على شعر ناعم غير مجعد خالي من مشاكل الشعر التي تجعله غير صحي بالمرة بسبب أن كل من البيض والنشا يحتوى على مجموعة كبيرة من المواد التي تمد فروة الرأس بها والذي ينعكس بعد ذلك على الشعر بأن يكون ناعم قوي غير جاف أو مجعد.
كيراتين البيض والنشا لفرد الشعر المجعد والخشن
وصفة البيض والنشا من الوصفات التي تعمل علي تنعيم الشعر المجعد والخشن وتتمثل في الخطوات الآتية:
المكونات
- عدد 2 بيضة.
- 3 ملاعق من النشا.
- ملعقة من المايونيز أو زيت الزيتون على حسب المتوفر في المنزل.
طريقة تحضير كيراتين البيض والنشا
- يوضع البيض في وعاء متوسط ومقدار النشا وزيت الزيتون أو المايونيز على حسب الرغبة مع التقليب بشكل جيدا للحصول على قوام متماسك .
- ثم نقوم بتقسيم الشعر ويوضع الخليط من الجذور إلى الأطراف.
- نحرص على تدليك فروة الرأس جيدا لضمان وصول الوصفة إلى فروة الرأس.
- نقوم بوضع غطاء من البلاستيك على الشعر ومن فوقها منشفة من القطن.
- يترك لمدة 3 ساعات ثم يغسل بعد ذلك بالماء مع وضع البلسم .
- يمكننا تحقيق الفائدة المرجوة من الوصفة لتنعيم الشعر.
- و ينصح بتكرارها 4 مرات في الشهر بمعدل مرة واحدة في الأسبوع.
فوائد النشا والبيض للشعر
يتمتع كل من البيض والنشا بمواد وفيتامينات متعددة تساهم في فرد الشعر وجعله صحي وخالي من مشاكل الشعر وتتمثل هذه الفوائد في الآتي:
- يساهم النشا في التخفيف من الإفرازات التي تفرزها فروة الرأس والتي يطلق عليها اسم زيوت الرأس والتي تسبب مشاكل عديدة للشعر.
- فضلا على أنه يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية التي يحتاج إليها الشعر لكي يكون قوي ويزيد من معدل نموه وكثافته.
- يساهم في فرد الشعر المجعد لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة .
- أما بالنسبة لفوائد البيض يحتوي على أحماض دهنية تحارب تعرض الشعر إلى القشرة ،
- يعزز من نمو بصيلات الشعر بسبب الفيتامينات والحديد الذي يحتوي عليه ويؤدي ذلك إلى نمو الشعر بشكل أسرع وأقوى.
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