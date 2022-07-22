حضري كيكة الشاي بالحليب ألذ أنواع الكيك الهش بأبسط الطرق وبأبسط المكونات

كيكة الشاي بالحليب، هي من أنواع الكيك الهش والخفيف مناسبة جداً للأطفال تمتاز بقوام ناعم وطري جداً، يتم تحضيرها بنفس مكونات الكيكة العادية البسيطة ولكن تختلف في أنها يضاف إليها نكهة الشاي الأحمر الذي يميزها برائحة جميلة وطعم مختلف عن الكيك العادي، ويعد الكيك بشكل عام من أفضل وألذ الحلويات الهشة والخفيفة ويعد من أبسط أنواع الحلويات حيث أن مكوناته متوفرة داخل كل منزل ويعتبر الكيك من الحلويات المغذية والمفيدة والغير مكلفة، كما أن يمكن تحضيره بطرق مختلفة وعديدة لكل طريقة مكوناتها الخاصة ومذاقها المختلف ومن أشهر أنواع الكيك كيك الزبادي وكيك القرفة وكيك البرتقال، كما توجد أنواع أخرى تستخدم لعمل التورتة، مثل الكيك الإسفنجي وكيك الشيفون ويوجد أنواع أخرى من الكيك يتم تحضيرها بطرق مختلفة عند تحضير الكيك العادي مثل الكيك الجاف، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الشاي بالحليب بنكهة رائعة وبسيطة جداً.

مكونات عمل كيكة الشاي بالحليب

تتكون كيكة الشاي من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

2 كوب دقيق أبيض فاخر.

كوب من السكر.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة شاي أحمر.

كوب حليب سائل.

رشة ملح.

2 حبة هيل.

للتزيين

سكر ناعم.

شربات بارد.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الشاي بالحليب بنكهة رائعة وشهية هي كما يلي:ـ

أولاً نحضر وعاء عميق ونضع به الحليب مع ملعقة الشاي ونصف كمية السكر والهيل ثم يرفع على النار. ثم يترك الخليط ليغلي لمدة 5 دقائق على نار هادئة ثم يترك ليبرد تمامًا ثم يصفي بمصفاة سلك جيدًا. في وعاء عميق آخر يتم نخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح جيدًا بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من أي تكتلات وشوائب ثم نخلطهم جيدًا ونتركهم جانبًا. ثم نحضر وعاء المضرب الكهربائي ويتم فيه خفق الزبدة مع باقي كمية السكر جيدًا بالمضرب حتى يصبح المزيج كالكريمة الهشة. نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع إضافة الفانيليا ونستمر في الخفق حتى يتضاعف حجمهم جميعًا ويصبح المزيج هش وذو رغوة. ثم نضيف الشاي بالحليب مع الخفق حتى يمتزجوا تمامًا، ثم نضيف خليط الدقيق تدريجيًا على الخليط السائل مع التقليب الدائري بهدوء من أسفل إلى أعلى بالملعقة حتى نحافظ على الهواء داخل الخليط. ثم نحضر قالب كيك أو صينية متوسطة الحجم حوالى 30 سم مدهونة بالسمن ومرشوشة بقليل من الدقيق ثم يصب فيه الخليط ويوزع بشكل جيد.

طريقة التسوية

تدخل الكيكة في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الشبكي الأوسط مع مراعاة تسخين الفرن من بداية تجهيز الكيك. ثم تترك في الفرن لمدة تتراوح ما بين 15 – 20 دقيقة حتى تنتفخ وتنضج تمامًا. تخرج الكيكة من الفرن وتترك لترتاح وتبرد قليلاً ثم تقلب علي منخل سلك حتى تبرد الكيكة تمامًا. ثم ترش بالسكر الناعم أو الشربات البارد ثم تقطع وترص في أطباق التقديم وتقدم بألف هنا وشفاء.

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