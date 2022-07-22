ماسك القهوة الخطير لتقشير وتفتيح البشرة وشد الجلد المترهل والتخلص من السيلوليت بكل سهولة

تعد القهوة من مضادات الأكسدة التى تعمل على تحفيز الكولاجين مما يعمل على تفتيح البشرة وإعطائها النضارة والنعومة والتفتيح الطبيعي، كما أن القهوة تعتبر من المقشرات الطبيعية التى تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت وإعادة البشرة بلونها الطبيعى الموحد، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى فى هذا المقال طريقة عمل وصفة القهوة لشد الجلد وإعطاء البشرة النضارة والتفتيح.

طريقة عمل مقشر طبيعي بالقهوة

المكونات:

معلقة كبيرة من القهوة السادة.

معلقة سكر كبيرة.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط القهوة مع السكر ونضع قطرات من ماء الورد.

نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب للبشرة، ثم نقوم بوضع المقشر على الوجه بعد تجفيفه.

نفرك المقشر من على الوجه بحركات دائرية لمدة دقيقتين، ثم يغسل بالماء الفاتر.

هذا المقشر سوف يزيل الطبقة الخارجية التى يتراكم بها الجلد الميت والاوساخ، فيعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها ويجب عمل قبل وصفة شد الجلد لفتح المسام.

وصفة القهوة لشد الجلد وإزالة السيلوليت

المكونات:

معلقة قهوة كبيرة سادة.

معلقة نشا كبيرة.

ملعقة حليب كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء ونضع بداخله القهوة والنشا والحليب حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نضع الماسك على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً من على البشرة.

يفرك الماسك من على الوجه، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

نضع تونر طبيعى ويفضل ماء الورد لاغلاق المسام.

هذه الوصفة سوف تعمل على شد الجلد لإحتوائها على النشا التى تزيل التجاعيد المترهلة من على البشرة، كما أنها تحتوى أيضاً على القهوة التى تزيل الاسمرار والبقع من الأماكن الداكنة، وتزيل الزيوت والدهون التى تتسبب فى الندبات والرؤوس السوداء والبقع الداكنة، كما أن القهوة من المقشرات الطبيعية التى تزيل خلايا الجلد الميت المتراكم من على سطح البشرة وإعادة البشرة بلونها الطبيعى الموحد، كما أن القهوة من أكثر الوصفات الآمنة تماماً على صحة الجلد والتى تعطى نتائج باهرة فى الحصول على بشرة متوهجة و نظيفة ونضرة خالية من الشوائب والعيوب، فتعد خلطة النشا مع القهوة من الوصفات الطبيعية الممتازة فى تفتيح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة على الوجه نتيجة التعرض لأشعة الشمس الضارة.