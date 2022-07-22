لشعر بني جذاب.. اصبغي شعرك بالقهوة باللون البني المميز وتغطيه مثالية للشعر الأبيض

صبغ الشعر بالقهوة، احتساء فنجان القهوة من العادات اليومية الأساسية لدى الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تناولها في الصباح الباكر، فهو المشروب المفضل لدى الملايين ويعد من أشهر المشروبات على مستوى العالم، ولا تقتصر القهوة على تناولها فقط بل يمكن استخدامها كإحدى الخلطات الطبيعية لصبغ الشعر بدرجة اللون البني المميز الذي ف للمرأة إطلاله أنثوية ناعمة ورقيقة، ومن خلال ما يلي سوف نقدم لكم خطوات صبغ الشعر بالقهوة.

صبغ الشعر بالقهوة

تعد القهوة من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد على تبيض البشرة وتقشيرها، فالقهوة من المكونات التي تدخل ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، فهي تعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء، فهي تعمل تعالج حروق الجلد الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، وتحد من حب الشباب، كما لها فعالة كبيرة في صبغ الشعر والحواجب باللون البني الفاتح والغامق، وتقضي على الشعر الأبيض دون رجعه، لأنها مكون طبيعي فعال.

طريقة التحضير



صنع كوب من القهوة الكثيفة بالطريقة العادية ثم تترك لكي تبرد تماماً.

سكب كوب القهوة في وعاء صغير الحجم ثم يقلب فيه كوب من البلسم.

مزج البلسم مع القهوة جيداً ثم يضاف إلى المزيج ملعقتين كبيرتين من بودرة القهوة المطحونة.

تقليب المكونات مع بعضها جيداً للحصول على قوام ناعم ثم يتم توزيعه على كامل الشعر.

ترك المزيج على الشعر لمدة ثلاثة ساعات قبل أن يشطف بالماء الفاتر والبلسم.

هل القهوة التركية تغير لون الشعر

القهوة التركية مثل الاسبيرسو لها فوائد متعددة للشعر، منها إخفاء شيب الشعر والحد من تساقطه ومنحه مظهر جمالي حيوي وملمس ناعم، لذلك يمكن استخدام القهوة التركية للتخلص من مشكلة ظهور الشعر الأبيض أو الشيب المبكر من خلال الخطوات التالية:

تحضير كوبان كبيران من القهوة التركية بالطريقة العادية.

سكب القهوة في وعاء متوسط الحجم، ثم يتم وضع الشعر بالكامل في الوعاء.

تدليك الشعر بماء القهوة التركية جيداً مع التركيز على مناطق الشعر الأبيض.

ترك القهوة على الشعر لمدة ساعتين كاملين ثم يتم تغطية الشعر بكيس حراري.

غسل الشعر من آثار ماء القهوة بالماء الفاتر والبلسم.

ضرورة تكرار استخدام القهوة التركية على الشعر الأبيض للتقليل من الشيب والحد من تكاثره.

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