حلو سريع وشهي..طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمكونات اقتصادية

كيكة القهوة الباردة، لكل عشاق الكيكة والذين يرغبون في الحصول على وصفات سهلة وسريعة وغير مكلفة، حيث تعد كيكة القهوة الباردة من ألذ وصفات الكيكة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة والاستمتاع بها سواء بمفردها أو بجانب مشروب ساخن أو بارد، علاوة على ذلك يوجد العديد من وصفات الكيكة التي يمكنك تحضيرها، بالإضافة إلى هذه الوصفة البسيطة والمليئة بالعديد من القيمة الغذائية بمختلف أنواعها من سكريات ودهون وكربوهيدرات وبروتين وكذلك كالسيوم وغيرها من القيمات الغذائية الضرورية للجسم، لذلك يلجأ الكثير لتحضيرها بشكل مستمر وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كيكة القهوة الباردة

يمكنك وبكل سهولة إعداد الكيكة بمكونات سهلة وبسيطة وذلك من خلال الآتي:

مقدار خمسة بياض بيض.

كوب ونصف سكر بودر.

مقدار كوب ونصف شيكولاتة.

القليل من السمن.

مقدار كوب ونصف لوز مطحون.

لتحضير كريمة القهوة:

مقدار من القهوة سريعة الذوبان بما يعادل ثلاث ملاعق.

ملعقتان ماء ساخن.

مقدار أربع بيضات.

كوب سكر.

نصف كوب سمن.

القليل من الماء.

طريقة تحضير كيكة القهوة الباردة

يمكنك وبكل سهولة تحضير كيكة القهوة وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من السكر البودر والبيض وخفقهم جيداً إلى أن يصبح هش، والقيام بإضافة اللوز المطحون وضربهم جيداً للحصول على خليط متجانس ثم وضعهم في صينية في الفرن لحين النضج.

ثم يتم تحضير كريمة القهوة من خلال إحضار وعاء ووضع السكر وقليل من الماء على النار.

وضع بياض البيض في الخلاط وضربهم جيداً وبعد ذلك يتم إضافة القهوة المضاف عليها الماء الساخن والسمن وضربهم جيداً للوصول إلى خليط هش.

بعد إخراج الكيك من الفرن وتركها تبرد تماماً، يتم وضع كريمة القهوة وتركها في الثلاجة لكي تتماسك تماماً.

يتم إخراجها وإضافة طبقة الشوكولاتة السائحة التي يتم إذابتها على النار مع قليل من السمن أو الزبدة.

ثم يتم وضعها فوق طبقة كريمة القهوة وتترك في الثلاجة لتجف تماماً.

قومي بعد ذلك بتقطيعها على حسب الرغبة وتقديمها باردة.

أسرار نجاح الكيك

عليك مراعاة عدم فتح باب الفرن على الكيك إلا بعد مرور ثلث ساعة على الأقل حتى لا تهبط الكيك.

مراعاة تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيك.

عليك نخل المكونات الجافة قبل البدء بالتحضير حتى لا يكون هناك تكتلات.

تقلب المكونات باليد سريعاً أو بالخلاط الكهربائي أو بالمضرب.

في الختام فقد تعرفنا على كيكة القهوة الباردة وكذلك على مكونات الكيكة، كما تعرفنا على طريقة تحضير كيكة القهوة الباردة.