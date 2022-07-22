نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والفازلين السحري يجعل بشرتك بيضاء كالثلج وبدون تجاعيد نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والفازلين السحري من أروع الكريمات التي تعطي للبشرة النضارة والحيوية وتحافظ على نعومتها وتجعلها مثل ملكات الجمال، وهو من الكريمات الطبيعية التي تزيل التجاعيد من البشرة ويحميها من علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة، وكثير من السيدات تبحث عن وصفات طبيعية لكي تحافظ على نضارة بشرتها مثل كريم القهوة، وكريم البقدونس، وكريم الأرز والنشا الرهيب وهو رائع في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وطريقة صنع الكريمات الطبيعية سهلة وبسيطة تجعلنا نقوم بصنعها بكل سهولة في البيت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والفازلين السحري لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد السنين مهما كان عمرك بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والفازلين السحري

يتكون الكريم من بعض المكونات بسيطة التي تساعدنا على عمل كريم رائع بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. علبة صغيرة من الفازلين الطبي. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والفازلين السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر علبة الفازلين ونقوم بتفريغها في علبة كبيرة، ثم نضيف بها باقي المكونات إليها ونقلبهم جيداً مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة يومياً قبل النوم ويترك حتى الصباح، ثم نقوم بغسله الوجه بالماء البارد، يفضل وضع الكريم في الثلاجة بعد الاستخدام.

فوائد كريم النشا والفازلين للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يستخدم كمقشر طبيعي رائع لإزالة الجلد الميت. يعمل على تفتيح البشرة ويزيد من نضارتها ونعومتها. يخفي الحبوب والبثور السوداء نهائياً من الوجه. يمكن استخدامه كمرطب طبيعي رائع للبشرة جافة. يحمي البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة. كما يساعد على إزالة الرؤوس السوداء وحب الشباب من على الوجه نهائياً. يعيد للبشرة شبابها ويعيد لها حيويتها ونعومتها. كما يعمل على إزالة التصبغات الجلدية والبقع الداكنة التي تشوه مظهر البشرة. كما يساعد على منح البشرة الترطيب والنعومة ويجعلها ناعمة ويحميها من التشققات. يحافظ على نعومة ونضارة البشرة ويقلل من ظهور الخطوط البيضاء.

ماسك النشا وماء الورد لتبييض البشرة

سوف نتعرف على طريقة عمل أقوى ماسك طبيعي يمنح البشرة ابلنضارة والنعومة ويجعلها بيضاء كالثلج بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بخلط ملعقة من النشا، مع ملعقة من ماء الورد ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الودجه بالتساوي ونتركه حتى يجف تماماً.

نترك الماسك على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

يفضل وضع الماسك على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نجعل البشرة جميلة وناعمة.

ماسك النشا والطماطم لتبييض البشرة

بكل سهولة سوف نعرض عليكم طريقة عمل ماسك رائع يجعل البشرة بيضاء كبشرة الأطفال ويعطيها بياض ناصع وهى كما يلي:-

نقوم بغمس نصف حبة من الطماطم بالنشا وندلك الوجه جيداً لمدة عشر دقائق حتى نزيل الاسمرار والتجاعيد. نترك الماسك على البشرة لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. يفضل وضع الماسك على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة جميلة وناصعة البياض وبدون تجاعيد.

ماسك النشا والليمون لإزالة التجاعيد

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:-