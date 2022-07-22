نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة الحاتي الاصلية طريقة عمل كفتة الحاتي الاصلية بالتتبيلة السرية المشوية بالفرن في المقال التالي
من ألذ وأجمل المأكولات هي الكفتة حيث أن يوجد للكفتة أنواع كثيرة جدا ومنها هب كفتة الحاتي أو كفتة البطاطس أو كفتة الفراخ وغير ذلك العديد، ولكن الكفتة المميزة بمذاق جميل وشهي هي كفتة الحاتي والتي يتم عملها بإستخدام اللحمة المفرومة ونضيف إليها أيضا بصل مبشور والثوم وعدد من البهارات التي تجعل طعمها ورائحتها جذابة، فمن الممكن أن نقوم بشوي هذه الكفتة على الفحم أو داخل الفرن وكذلك نجد عدد من الناس يقومون بقليها في الزيت ،وعادة تقدم كفتة الحاتي في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء حيث أنها تعد من الأكلات الخفيفة، فتقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية والمكرونة والسلطة والخبز أو يمكننا أن نقوم بحشوها في سندوتشات وهذا يكون علي حسب الرغبة، وطريقة عمل كفتة الحاتي سهلة ولا تحتاج إلى مجهود أو وقت كثير وغير ذلك فهي من الأكلات الإقتصادية والغير مكلفة.
طريقة عمل تتبيلة كفتة الحاتي السرية
مكونات كفتة الحاتي الاصلية :
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- كوبان كبيران من البقسماط المطحون.
- كوب واحد كبير من البقدونس المفروم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
طريقة عمل كفتة الحاتي:
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إليها حبتان كبيرتان الحجم من البصل ويفضل أن يكون مبشور.
- وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث فصوص من الثوم المهروس وقومي بوضع كوب واحد كبير من البقدونس المفروم وكوبان كبيران من البقسماط الناعم.
- ثم يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.
- وقومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لكي نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نضعها في الثلاجه ونتركها لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- ونقوم بتجهيز صينية ونضع بها ورق ألمونيوم ويتم دهنه بالزيت ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع بالحجم المرغوب فيه.
- ويتم تشكيل هذه الأصابع في السيخ وبعد الإنتهاء يتم وضع الصينية في الفرن ونترك الكفتة حتى يتم تسويتها جيدا ثم نحضر طبق مسطح مناسب للتقديم ونضع أصابع الكفتة به ونضيف رشة من البقدونس المفروم للتزيين.
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