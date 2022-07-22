بتتبيلة الحاتي الاصلية طريقة عمل كفتة الحاتي الاصلية بالتتبيلة السرية المشوية بالفرن

من ألذ وأجمل المأكولات هي الكفتة حيث أن يوجد للكفتة أنواع كثيرة جدا ومنها هب كفتة الحاتي أو كفتة البطاطس أو كفتة الفراخ وغير ذلك العديد، ولكن الكفتة المميزة بمذاق جميل وشهي هي كفتة الحاتي والتي يتم عملها بإستخدام اللحمة المفرومة ونضيف إليها أيضا بصل مبشور والثوم وعدد من البهارات التي تجعل طعمها ورائحتها جذابة، فمن الممكن أن نقوم بشوي هذه الكفتة على الفحم أو داخل الفرن وكذلك نجد عدد من الناس يقومون بقليها في الزيت ،وعادة تقدم كفتة الحاتي في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء حيث أنها تعد من الأكلات الخفيفة، فتقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية والمكرونة والسلطة والخبز أو يمكننا أن نقوم بحشوها في سندوتشات وهذا يكون علي حسب الرغبة، وطريقة عمل كفتة الحاتي سهلة ولا تحتاج إلى مجهود أو وقت كثير وغير ذلك فهي من الأكلات الإقتصادية والغير مكلفة.

طريقة عمل تتبيلة كفتة الحاتي السرية

مكونات كفتة الحاتي الاصلية :

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

كوبان كبيران من البقسماط المطحون.

كوب واحد كبير من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

طريقة عمل كفتة الحاتي: