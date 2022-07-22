طريقة عمل بيتزا بخبز التوست سناكس خفيف للرحلات والمصايف

طريقة عمل بيتزا التوست سناكس خفيف للرحلات والمصايف، تعتبر البيتزا من الأكلات والمعجنات التي يحبها ويعشقها الكبار والصغار و يحبون تناولها في أي وقت سواء في الليل أو في النهار، وكما هومتعارف عليه بأنه يعود أصل صنع البيتزا إلى المطبخ الإيطالي فيتم صنعها من خلال مكونات بسيطة من كل من دقيق القمح وتكون عجينة رقيقة دائرية الشكل وبها الكثير من المكونات الأساسية التي تعطي لها طعم رائع مميز، مثل إضافة الجبن والخضروات والزيتون والبصل والصلصة، ثم يتم خبزها في فرن على درجة حرارة عالية، كما أنه تم أنتشار البيتزا في جميع الدول الأوربية والعربية وأصبح لها حشوات عديدة مختلفة وأيضا أشكال عديدة وتبرع وتتفنن ربات المنزل في إعداد عجينة البيتزا بكل أشكالها وأنواعها، ولكن قد ترغب ربات المنزل في إعداد البيتزا بطريقة سريعة وسهلة لتقديمها لأسرتها كوجبة عشاء لذيذة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل بيتزا التوست السريعة.

مكونات تحضير بيتزا التوست السريعة

خبز التوست. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. ملعقة كبيرة من الكاتشب. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الزعتر. ملعقة صغيرة من البابريكا. ملعقة صغيرة من البصل البودر. ملعقة صغيرة من الثوم البودر. فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة مقطع شرائح. ثمرة من الطماطم مقطعة شرائح. زيتون مقطع شرائح. بسطرمة للحشو. نصف كوب من جبن الموزاريلا. نصف كوب من جبن الشيدر. نصف كوب من الجبن الرومي. ملعقة صغيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة تحضير بيتزا التوست السريعة