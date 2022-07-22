طريقة عمل بيتزا بخبز التوست سناكس خفيف للرحلات والمصايف

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طريقة عمل بيتزا التوست سناكس خفيف للرحلات والمصايف، تعتبر البيتزا من الأكلات والمعجنات التي يحبها ويعشقها الكبار والصغار و يحبون تناولها في أي وقت سواء في الليل أو في النهار، وكما هومتعارف عليه بأنه يعود أصل صنع البيتزا إلى المطبخ الإيطالي فيتم صنعها من خلال مكونات بسيطة من كل من دقيق القمح وتكون عجينة رقيقة دائرية الشكل وبها الكثير من المكونات الأساسية التي تعطي لها طعم رائع مميز، مثل إضافة الجبن والخضروات والزيتون والبصل والصلصة، ثم يتم خبزها في فرن على درجة حرارة عالية، كما أنه تم أنتشار البيتزا في جميع الدول الأوربية والعربية وأصبح لها حشوات عديدة مختلفة وأيضا أشكال عديدة وتبرع وتتفنن ربات المنزل في إعداد عجينة البيتزا بكل أشكالها وأنواعها، ولكن قد ترغب ربات المنزل في إعداد البيتزا بطريقة سريعة وسهلة لتقديمها لأسرتها كوجبة عشاء لذيذة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل بيتزا التوست السريعة.
مكونات تحضير بيتزا التوست السريعة
- خبز التوست.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة مقطع شرائح.
- ثمرة من الطماطم مقطعة شرائح.
- زيتون مقطع شرائح.
- بسطرمة للحشو.
- نصف كوب من جبن الموزاريلا.
- نصف كوب من جبن الشيدر.
- نصف كوب من الجبن الرومي.
- ملعقة صغيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
طريقة تحضير بيتزا التوست السريعة
- نقوم بإحضار صينية نقوم بدهنها جيدا بالزبدة ونضع عليها الثوم البودر ثم نقوم بوضع خبز التوست بها.
- ثم نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه صلصة الطماطم والكاتشب والزيت.
- بعد ذلك نضيف إليهم الملح والفلفل الأسود والزعتر والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر.
- ثم نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نقوم بدهن خبز التوست بصلصة البيتزا السريعة جيدا.
- بعد ذلك نضيف شرائح البسطرمة والزيتون الشرائح والبصل الشراىح.
- ثم نضيف إليهم الجبن الموزاريلا والجبن الرومي والجبن الشيدر.
- ثم نضع شرائح الطماطم والفلفل الأخضر الشراىح ثم نقوم بإدخال الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 160 درجة مئوية.
- نترك بيتزا التوست في الفرن حتى تذوب الجبنة وتأخذ لونا ثم تقدم ساخنة.
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