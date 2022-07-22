وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه بوصفات طبيعية وغير مكلفة

أكثر ما يميز النساء الهنديات هو الشعر المفروم الناعم، حيث أصبح أكثر حلم يراود الفتيات هو الحصول على شعر صحي مفرود، حيث أن الشعر المجعد يشعرن بالخجل أمام أزواجهن، مما زاد البحث عن وصفات الهنود المستخدمة في فرد الشعر وتنعيمه، هناك أعشاب كثيرة يتم استخدامها من قبل النساء الهنديات، وذلك بسبب كثرة توافرها في الهند وأن المياه الموجودة في الهند مياه نقية خالية من الكلور، وتأتي من نهر السند، وتم استخدام الحنة الطبيعية بكثرة في الهند بسبب الفوائد الكثيرة الموجودة بها.

وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه

وصفات الهنود في تنعيم الشعر من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الجميع سواء نساء أو رجال، لأن هذه الوصفات تعمل على تغذية فروة الرأس ومن أهم الوصفات التي حققت نجاح كبير.

مكونات وصفة جل الصبار الليمون

خمس ملاعق كبيرة من زيت النعناع.

ثلاث ملاعق من جل الصبار الطبيعي.

ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة إعداد وصفة جل الصبار لتنعيم الشعر

يتم وضع عصير الليمون في طبق نظيف.

ثم نضع عليه ملعقتان من جل الصبار ونقلب باستخدام مضرب جيدا حتى يتم إذابة جل الصبار

نضيف زيت النعناع على المكونات مع التقليب.

يتم غسل الشعر باستخدام شامبو طبي لكي يتم التخلص من آثار الزيوت الموجودة بالشعر.

ثم يتم تجفيف الشعر باستخدام فوطة مايكرو فايبر.

نأخذ جزء من الخليط ثم نقوم بعمل مساج الشعر والفروة.

نقوم بلف الشعر للأمام.

نضع على الشعر بونيه ستان ليحافظ الشعر على نعومته.

تستخدم هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة عسل النحل الجبلي الأصيل مع زيت جوز الهند

كوب من زيت جوز الهند الطبيعي.

ربع كوب من عسل النحل الجبلي الأصيل.

أربع ملاعق من ماء الورد.

طريقة التحضير وكيفية الاستخدام